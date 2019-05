(VIDEO) López dice seguirá como "huésped" en la residencia del embajador y España dice que no tiene intención de entregarlo

02-05-19.-El Gobierno español afirmó hoy en un comunicado que no tiene intención de entregar al líder opositor venezolano Leopoldo López tras la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, reseñó la agencia Efe.En un comunicado, el Ejecutivo afirma que López, su mujer y su hija de 15 meses se encuentran en la residencia del embajador de España en Caracas por voluntad propia en calidad de “huésped”.España confía en que las autoridades venezolanas respeten la inviolabilidad de la residencia del embajador español en Caracas, añade la nota oficial.Por otro lado, Lopez, aseguró esta tarde a los periodistas en la residencia del embajador de España que no quiere volver a la cárcel en la que ya estuvo al menos tres años. Sin embargo, enfatizó que no le tiene miedo ni a estar detenido ni a Maduro.“Yo no quiero volver a la cárcel, es un infierno, pero tampoco le tengo miedo a la cárcel ni a la dictadura ni a Maduro”, aseguró LópezAsimismo, reveló que se encuentra en la embajada de España en Venezuela como huésped, y que así se va a mantener.