Trump: Próximas medidas contra Maduro serán “devastadoras”

El presidente de EEUU, Donal Trump Credito: Web

02-05-19.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que su Gobierno aún tiene bajo la manga un amplio arsenal que puede ser usado en contra del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, antes de llegar a la intervención militar.



En este sentido, Trump no dijo sobre qué es lo que su Administración está considerando hacer luego de que altos integrantes de las Fuerzas Armadas venezolanas se rehusaran a respaldar al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó. Sin embargo, afirmó que éstas serán “devastadoras”.



“Algunas de estas, no quiero ni siquiera mencionar, porque son muy duras”, dijo el presidente estadounidense en una entrevista con la cadena Fox Business.



Por otro lado, Trump formuló los comentarios después de sostener en la Casa Blanca una reunión con altos funcionarios del Gobierno estadounidense con la finalidad de analizar los siguientes pasos a seguir en torno a la crisis en Venezuela.



De igual manera, reafirmó que Estados Unidos tiene todas las opciones sobre la mesa para ayudar al pueblo venezolano.



“Tenemos todas las opciones sobre la mesa, es así. Veremos qué hacer. Nosotros lo que queremos es ayudar a la gente. Están muriendo, Trish. Mueren de hambre. No tienen nada”, insistió el mandatario.



Para finalizar, el magnate explicó que si el Gobierno de Nicolás Maduro llegase a detener a Guaidó, EEUU podría ir a ayudarlo “un poco” o “ayudarlo mucho”.



¿Que pasaría si llegaran a detener o asesinar a Juan Guaidó?: “Espero que eso no pase. Él es muy valiente. Nosotros podemos ir y ayudarle un poco. O a lo mejor ayudarle mucho”.



Propone a Cuba una nueva “apertura” si sale de Venezuela

Donald Trump propuso este miércoles a Cuba una apertura si retira su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, o, de lo contrario, reiteró sus amenazas de un mayor bloqueo económico y más sanciones.



“Con el movimiento correcto, a Cuba le podría ir muy bien, podríamos hacer una apertura”, afirmó Trump en una entrevista con la cadena Fox Business, en la que también advirtió que EE.UU. endurecerá su posición contra la isla “si no salen de Venezuela”.



Trump aseguró que a Cuba le espera un “embargo muy duro” si sigue apoyando a Maduro y dijo que su aplicación “dependerá de lo que pase”.



El presidente reiteró así su amenaza expresada por primera vez este martes de recrudecer el embargo a Cuba e imponer sanciones “del mayor nivel”.