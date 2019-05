El Gobierno de España le admitió a Pablo Iglesias que fue un error reconocer a Guaidó

Pablo Iglesias

Madrid, mayo 2 - El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, reveló que el Gobierno de España le admitió en privado el error que había cometido al reconocer al diputado opositor, Juan Guaido, como "presidente encargado" de Venezuela tras autoproclamarse en una plaza pública en enero pasado.



Iglesias expresó que el Ministerio de Relaciones Exteriores español le admitió que "efectivamente era un error reconocer a un presidente que no quiere convocar elecciones libres", reseñó Efe.



El político repudió el intento de golpe de Estado ocurrido este martes contra el presidente Nicolás Maduro, y valoró que lo que requiere Venezuela para superar su crisis política son unas elecciones donde se midan tanto el chavismo como la oposición que pugna por el poder.



En marzo pasado, en una entrevista a la cadena televisiva la Sexta, el jefe de la diplomacia española, Josep Borrell, manifestó que no tenía ninguna duda de que "EE.UU. ha estado propiciando lo que ha estado ocurriendo en Venezuela desde el 10 de enero".



El diplomático también considera que la Casa Blanca no esperaba que el Gobierno constitucional del presidente Maduro," iba a demostrar esta resiliencia".



"Seguro que EE.UU. no se esperaba una situación como esta, que después de varios meses el señor Maduro sigue teniendo el control del país", resumió el ministro.