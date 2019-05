Alemania: Hay fuertes críticas a declaración del canciller en apoyo al golpista Guaidó

Canciller de Alemania, Heiko Maas

Berlín, mayo 1° - El fallido intento golpe de Estado de una parte de la oposición en Venezuela provoca este miércoles en Alemania una fuerte controversia entre el ministro de Relaciones Exteriores del SPD, Heiko Maas y diputados de diversas tendencias.



Maas, que actualmente se encuentra de viaje por Sudamérica, donde se reunió con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó de su apoyo.



'Queremos una perspectiva para nuevas elecciones y, por lo tanto, seguimos apoyando a Juan Guaidó', escribió el ministro socialdemócrata en Twitter.



'Lo que no queremos es que las armas hablen. Necesitamos una solución política, no militar', añadió Maas.



'El canciller Heiko Maas debe condenar el intento de golpe de Estado de una parte de la oposición venezolana durante su viaje a América Latina, de lo contrario el gobierno federal se convertirá en parte de este complot', contestó la diputada de la bancada socialista, Heike Haensel.



No debe tener lugar una reunión prevista con los representantes de Guaidó en Colombia, después de que éste ha pedido un levantamiento militar, opinó la vicepresidenta de la bancada del Partido de la Izquierda.



'Cualquier otra cosa causaría un daño duradero a la política alemana en América Latina y también eclipsaría una conferencia regional planeada por el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores para finales de mayo', continuó Haensel.



Sevim Dagdelen, también vicepresidenta de la bancada socialista, criticó duramente al ministro de Asuntos Exteriores Maas.



'Este canciller también habría apoyado a (el ex dictador chileno Augusto) Pinochet', comentó Dagdelen en Twitter.



'A la par, Maas está ayudando al extremista de derecha (presidente de Brasil Jair) Bolsonaro a seguir la pista de Trump. "íUna vergüenza!', continuó.



Según el dpiutado Andrej Hunko, el intento de golpe de Estado 'está llevando al país al caos y puede provocar incluso una guerra'.



Venezuela necesita una solución pacífica basada en el diálogo y el respeto a la soberanía, destacó Hunko.



En Twitter, el comentario del ministro Maas desde Brasil no fue muy bien recibido.



El usuario 'Jodocus Quak' comentó: 'El SPD de Maas tiene sangre en las manos. Lavarse las manos ya no ayuda'.



Por su parte, el usuario 'Dornbusch' declaró: 'Juan Guaidó significa violencia. No te engañes a ti mismo.'



La científica Dana Schirwon respondió: 'Con esto, Alemania, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, está violando la prohibición de intervención bajo el derecho internacional y no sólo apoya una mayor desestabilización de Venezuela, sino que también debilita la integridad de toda la comunidad internacional de Estados'.