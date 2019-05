Argentina: Trabajadores encabezan otra protesta en Buenos Aires

Buenos Aires, mayo 1° - Buenos Aires, Con los ecos de un paro nacional, Argentina amanece este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, con otra protesta del sector del transporte a lo que se sumarán otras iniciativas para rechazar el ajuste económico.



Calificado por las centrales obreras y sindicatos de contundente, el paro nacional de la víspera antecedió a otro que transcurrirá durante este día feriado, cuando no se avizora movilización pero sí, la instalación de las conocidas ollas populares, una especie de cacerolas grandes con alimentos que reparten a los que pasan por el lugar.



Desde donde se encuentra el monumento al trabajo hasta las inmediaciones de la Casa Rosada, con esta iniciativa organizaciones y movimientos sociales vuelven a enviar un mensaje al Gobierno para que desista de la política de ajuste que lleva adelante y piden por salarios dignos y frenar los despidos.



Aunque es feriado, aquellos que por algún motivo tendrán que salir de casa o trabajar, se las verán complicados para moverse en la ciudad, pues diversos gremios confirmaron su adhesión a la protesta de 24 horas de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte.



Como sucedió este martes, no habrá ni servicio del metro, ni colectivos ni trenes, por lo que se avizora una ciudad semivacía.



Tampoco funcionará el transporte fluvial y la actividad portuaria.



Desde la medianoche se comienza a sentir el efecto del paro en el transporte que responde, según el gremio, a una demanda latente, el pago de Ganancias por el trabajo en días no laborables, un mensaje que envían al Gobierno que se había comprometido en la campaña anterior a solucionar este problema, señalaron.

