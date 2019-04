El Psoe deberá pactar para gobernar en España

Madrid, abril 29 - El Partido Socialista Obrero Español (Psoe) liderado por Pedro Sánchez ganó las elecciones legislativas de este domingo en España y deberá pactar para seguir gobernando, en un Parlamento que contará con un nutrido grupo de diputados de extrema derecha.



Con el 99.99 por ciento de las mesas de votación escrutadas el Psoe obtuvo el 28.70 por ciento de los votos, lo que se traduce en 123 escaños del Parlamento.



En segundo lugar quedó el derechista Partido Popular (PP) con el 16.69 por ciento de votos logrando 66 curules. La formación política de derecha neoliberal Ciudadanos ganó 57 bancas con el 15.83 por ciento de votos.



El cuarto lugar fue para el izquierdista Podemos que logró 35 escaños con el 11.94 por ciento de votos.



Ante estos resultados para poder formar un nuevo Gobierno el Psoe se verá en la necesidad de formar alianzas o pactos que le permitan alcanzar la cifra de 176 escaños necesarios para gobernar.



Pactos y Alianzas



Ante las diferencias manifiestas entre el Psoe y el PP una alianza entre ambas agrupaciones es imposible en la actualidad.



De lograr un pacto con Ciudadanos alcanzaría los 180 escaños, una opción difícil vista la dura campaña en su contra desplegada por los liberales y su líder, Albert Rivera.



Al momento de celebrar la victoria en la sede del Psoe, los simpatizantes le gritaban a Sánchez"¡Con Rivera no, con Rivera no!" por lo que una alianza con la agrupación naranja sería mal vista por los votantes socialistas.



De lograrse un acuerdo con Podemos sumarían en total 165 diputados, cantidad insuficiente para gobernar.



Esta situación abre la posibilidad de un pacto de gobierno en la cual formen parte los partidos independentistas catalanes. Cuestión que podría ser usada para impulsar desde el mismo Gobierno el proceso independentista catalán.



No sería la primera vez que el Psoe pacta con los catalanes, en junio de 2018, Sánchez se apoyó en los independentistas para hacer prosperar la moción de censura con la que expulsó del gobierno al conservador Mariano Rajoy.



Sin embargo en la actualidad, Sánchez responsabiliza a los independentistas y a la derecha de tumbar en febrero su Presupuesto 2019 y forzar las elecciones parlamentarias.



De no lograrse ningún acuerdo para formar Gobierno, se procedería a disolver el Parlamento y convocar nuevamente a un proceso eleccionario situación que impediría poner en marcha a las instituciones del Estado y poner en pausa los programas sociales y económicos en el país europeo.



