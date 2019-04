Donald Trump: Arabia Saudí no tiene nada más que dinero

Donald Trump

Washington, abril 28 - El presidente de EEUU, Donald Trump, volvió a insultar en público a Arabia Saudí, diciendo que el reino árabe “no tiene nada más que dinero”.



En un mitin electoral realizado el sábado en el estado de Wisconsin (centro-oeste), el mandatario republicano indicó que había llamado por teléfono al rey saudí, Salman bin Abdulaziz Al Saud, para pedirle más dinero, a cambio de la protección que EEUU da a la península arábiga.



“Miren, Arabia Saudí es un país muy rico (…) Ellos no tienen nada más que dinero, ¿cierto? (…) Hay gente que quiere romper (lazos) con Arabia Saudí. Ellos compran mucho de nosotros, compraron 450 mil millones de dólares. Yo no quiero perderlos”, aseguró Trump a los simpatizantes.



Pero en materia militar, prosiguió el mandatario, EEUU es el país que paga por la seguridad de Arabia Saudí, por eso, manifestó, “llamé al rey y le dije: Rey, estamos perdiendo todo el dinero defendiéndoles y usted tiene mucho dinero”.



El rey Salman le dijo a Trump que nadie antes le había hecho una llamada semejante, a lo que el inquilino de Casa Blanca le espetó: “porque ellos son idiotas”.



Trump, que aspira lograr la reelección para un segundo mandato consecutivo, no obstante, hizo notar que conseguir unos 113 dólares de “un inquilino” que habita en un barrio pobre de la ciudad de Nueva York es “más fácil” y “más rápido” que conseguir ese monto de dinero de la monarquía saudí.



De igual modo, aseveró a los estadounidenses que nunca anulará los contratos sellados con Riad, porque si “estúpidamente lo hacemos”, Rusia y China se pondrán “alegres” de ocupar ese vacío. “Eso sería un regalo a ellos directamente de EEUU”, remachó.



El magnate republicano, reconocido más como un comerciante que un político, ha suscrito grandes contratos militares y armamentísticos con los Al Saud, que reinan un territorio rico en reservas petrolíferas. Durante su primera visita a Riad, capital saudí, Trump rubricó en mayo de 2017 acuerdos de venta de armas por un valor estimado de 110 000 millones de dólares.