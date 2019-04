Trump planea sacar a EEUU del tratado internacional de comercio de armas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido este viernes revocar el estatus de su país como signatario del Tratado de Comercio de Armas (TCA) y ha aseverado que pediría al Senado norteamericano que no ratifique ese pacto que firmó su antecesor, el demócrata Barack Obama."Estamos retirando nuestra firma", ha declarado el inquilino de la Casa Blanca durante la convención de la Asociación Nacional del Rifle que se celebra esta jornada en Indianápolis (Indiana, EE.UU.).El mandatario estadounidense ha definido ese pacto como "erróneo" y ha asegurado que representa una amenaza para las libertades de su país.La ONU pronto recibirá un "aviso formal de que Estados Unidos rechaza este tratado", ha señalado asimismo Trump.Organizaciones de derechos humanos condenan la decisiónDiferentes organizaciones de derechos humanos han condenado esta decisión de Trump."EE.UU. ahora bloqueará las armas con Irán, Corea del Norte y Siria como no signatarios de este tratado histórico, cuyo único propósito es proteger a personas inocentes de armas mortales", ha declarado, citada por Reuters, la presidenta de la organización Oxfam America, Abby Maxman.Adotei Akwei, de la división estadounidense de Amnistía Internacional, ha comunicado que "con este anuncio, la Administración Trump reabrirá las puertas para la venta de armas con los criterios de derechos humanos debilitados".El TCA, un acuerdo multilateral que regula el comercio internacional de armas, entró en vigor a fines de 2014.Grupos conservadores norteamericanos, como la Asociación Nacional del Rifle, se oponen al TCA desde hace años porque estiman que busca evitar la Segunda Enmienda de la Constitución de EE.UU. y prohibir las armas domésticas en ese país.Las personas que se muestran a favor del TCA subrayan que no afecta a las leyes de control de armas internos, aunque el pacto sí requiere que los miembros "establezcan y apliquen sus respectivos sistemas nacionales de control" administrado por "autoridades nacionales competentes".Idea de Trump de rectificar iniciativas de ObamaCon esta decisión, Donald Trump continua su idea de rectificar ciertas iniciativas de su antecesor en el cargo, Barack Obama.En 2017, el presidente de EE.UU. anunció la salida de su país del Acuerdo de París, que estipula cómo limitar el desarrollo del cambio climático y desacelerar el calentamiento de la Tierra. A largo plazo, el objetivo de ese pacto es mantener el incremento de la temperatura media de la Tierra por debajo de 2 °C sobre los niveles preindustriales, con vistas a limitar ese aumento a 1,5 °C.En mayo de 2018, Washington se retiró de manera unilateral del acuerdo nuclear que firmaron tres años antes Irán y el Grupo 5+1 (Reino Unido, China, Francia, Rusia, EE.UU. y Alemania), un documento que estipuló el levantamiento de diversas sanciones contra Teherán a cambio de su compromiso para no desarrollar ni adquirir armas nucleares.