La NSA recomienda al gobierno de EEUU terminar el programa de vigilancia telefónica

El director de la NSA, el general Paul Nakasone Credito: Web

26-04-19.-La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos ha recomendado al gobierno de este país que cese su programa de vigilancia telefónica a sus ciudadanos, debido a que las dificultades logísticas y legales que supone sobrepasan a los beneficios, según ha publicado el diario The Wall Street Journal.



A través del programa de vigilancia telefónica, la NSA recogía información relativa a llamadas y mensajes de texto en los teléfonos de sus ciudadanos, de las que almacenaba metadatos para ayudar a buscar posibles terroristas.



El proyecto fue creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos por el gobierno del entonces presidente George W. Bush, al principio como un programa secreto, aunque se dio a conocer más tarde con las revelaciones del exempleado de la CIA y la NSA Edward Snowden en 2013.



Ahora, según The Wall Street Journal, fuentes de la propia agencia han revelado que debido a los problemas legales derivados de la utilización de vigilancia telefónica, la NSA dejó de utilizarlo a comienzos de este año 2019. El permiso legal para seguir adelante con el proyecto terminó en diciembre de 2018, y sería necesaria la autorización del Congreso de Estados Unidos para retomarlo.



La agencia estadounidense ha solicitado al gobierno, que es el encargado de mantener o cancelar el programa, que lo cese debido a que proporciona un valor limitado a la seguridad nacional y se ha convertido en un problema a nivel logístico.



El director de la NSA, el general Paul Nakasone ha reconocido que los responsables de la agencia están revisando “si continúa siendo necesario para la seguridad nacional de Estados Unidos”, como ha reconocido en un evento este mes de abril en Washington y según recoge The Wall Street Journal.