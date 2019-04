España: WhatsApp cierra la cuenta de Podemos en plena campaña electoral

Pablo Iglesias

Madrid, abril 26 - La aplicación WhatsApp, propiedad de Facebook, cerró el pasado lunes siete cuentas del partido político Podemos, cuando solo quedaban seis días para la celebración de las elecciones generales en España, el próximo 28 de abril.



Después de notificar el miércoles de que se reestablecerían las cuentas, este jueves la compañía ha informado de que esa comunicación fue un "error" de un empleado y que el cierre de las cuentas es permanente.



Desde la formación política se ha lamentado el daño que esto les ha causado en plena campaña, pues no pudieron usar la aplicación durante las jornadas en que se desarrollaron los dos debates televisados entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, ni durante la última semana de campaña.



Desde WhatsApp adujeron: "Nuestros términos y servicios son explícitos y no permiten la mensajería masiva o programas de terceros para automatizar los mensajes". Podemos había contratado a una empresa que proporcionaba un software de reenvío de mensajes que incluye control automático.

Cerradas las cuentas de los demás partidos



Según ha informado Juanma del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos, WhatsApp les ha informado de que también ha procedido a cerrar los canales de los demás partidos políticos, que realizaban una utilización análoga de envío masivo de mensajes.



"Pero con una importante diferencia: el de Podemos se cerró el lunes, inhabilitando su uso durante los dos debates electorales", ha matizado del Olmo.



Asimismo, el político afirma que el daño "es irreparable", porque Podemos no ha podido "usar WhatsApp durante la última semana de campaña mientras el resto de partidos lo hacía". Además, justifica el perjuicio en que "más de la mitad de indecisos podrían haber decidido su voto en los últimos cuatro días".