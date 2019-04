Militares mexicanos desarmaron a militares de EEUU en Texas y Trump anunció el envío de "soldados armados"

24-04-19.-Dos soldados estadounidenses que estaban en una zona remota de Texas fueron confrontados por militares mexicanos que pensaron que habían ingresado a México, informaron autoridades de Estados Unidos. De acuerdo a reportes, las tropas mexicanas quitaron el arma a uno de los soldados estadounidenses.El Comando Norte de Estados Unidos, que administra el respaldo militar para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés), señaló que los soldados estadounidenses estaban en un vehículo de la CBP cerca de Clint, Texas.El incidente ocurrió el 13 de abril y fue reportado primero por Newsweek, que señaló que uno de los soldados mexicanos le retiró el arma de servicio de la funda de la cadera del estadounidense y la arrojó al interior del vehículo.El comunicado del Comando Norte enviado el martes a The Associated Press señala que de acuerdo a la pesquisa del Departamento de Defensa y la CBP, los militares mexicanos creían que estaban en territorio mexicano al momento de la confrontación. El incidente ocurrió en un terreno estadounidense ubicado al sur de la valla fronteriza pero al norte de la frontera real.“Después de una breve discusión entre los soldados de ambos países, los militares mexicanos abandonaron el área”, explicó el Comando Norte. “De inmediato, los soldados estadounidenses contactaron a la CPB, que respondió a la brevedad. Durante todo el incidente, los soldados de Estados Unidos se apegaron a los procedimientos y protocolos establecidos”. Añadió que ya se inició una investigación.La presencia de tropas estadounidenses en la frontera se debe a las medidas del gobierno del presidente Donald Trump para reducir el número de cruces fronterizos ilegales."Mas vale que no vuelva a ocurrir!""Unos soldados de México recientemente desarmaron a nuestros Soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica de desviación para los traficantes de droga en la frontera. Mas vale que no vuelva a ocurrir! Ahora estamos enviado SOLDADOS ARMADOS a la frontera", dijo Trump en un tuit.En su publicación en la red social, Trump se quejó también de que México no está haciendo lo "suficiente" para detener la migración clandestina y devolver a las personas a sus países de origen.