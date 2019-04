Lula: Ninguna pena reducida es justa para un hombre que no cometió ningún crimen

Luiz Inácio Lula da Silva

Curitiba, abril 24 - El exmandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ​​​​​​envió este martes un mensaje a través de su abogado Emídio de Souza desde su celda en Curitiba, tras conocer la reducción de su condena de 12 años y un mes a ocho años, diez meses y 20 días, por parte del Supremo Tribunal de Justicia (STJ)



"Ninguna pena reducida es justa para un hombre que no cometió ningún crimen", aseguró Lula en el mensaje enviado con su abogado.



Asimismo, el expresidente de Brasil no esperaba nada positivo del juicio, ya que lo consideraba como “otro capítulo de la farsa que se escenificó desde la investigación y siguió en la acusación, en la primera y en la segunda instancia”.



Trasmitiendo el mensaje de Lula, su abogado aseveró: "No fue una coincidencia que todos los jueces jueguen de la misma manera. Ellos ya tenían una combinación, como ya tuvieron en el TRF-4 (segunda instancia)". Estas palabras fueron esbozadas frente a la sede de la Policía Federal en la capital paranaense.



"El juicio de hoy es un capítulo más de un juicio totalmente político”, explicó Lula. "Un juicio donde no vale la prueba, las pruebas de defensa son totalmente desconsideradas y la palabra del delator vale más que cualquier cosa", siguió Emídio de Souza.



"En la Vigilia #LulaLibre, transmitimos el mensaje del ex presidente Lula sobre el juicio en el STJ #LulaLibreYa", escribió el abogado en su cuenta de Twitter.



Lula sigue aguardando por un juicio “que respete las leyes, la Constitución y los hechos”. Al final de su discurso, Emídio advirtió que esa reducción de la pena no representa un avance en relación a la libertad del exmandatario de Brasil. ”Como parte de un proceso de juicios combinados y cartas marcadas, esa decisión no tendrá efecto alguno si el TRF-4 se apresura, como hizo el año pasado, para condenar a Lula en otro proceso”, manifestó el abogado.



El expresidente ha indicado en reiteradas ocasiones que fue condenado sin pruebas, todo con el objetivo de impedir que fuese elegido como presidente nuevamente, razón por la cual sus abogados exigen que sea absuelto.