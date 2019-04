Tribunal de Justicia de Brasil acepta reducir condena del expresidente Lula da Silva

El expresidente de Brasil, Luis Inacio "Lula" Da Silva Credito: Web

Brasilia, abril 23 - Cuatro de los cinco ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) votaron este martes para mantener la condena al expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, pero con una reducción de la pena a ocho años, diez meses y 20 días.



El magistrado Félix Fischer, relator del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, fue uno de los primeros en votar para que se reduzca la pena del expresidente, condenado el 12 de julio del 2017 y privado de su libertad desde el 7 de abril del 2018 en una cárcel de Curitiba, estado de Paraná.



Según la legislación local, en caso de que la determinación judicial se sostenga, el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) podría acceder a la prisión domiciliaria en octubre. De esta forma, Fischer rechazó anular la privación de la libertad.



En Brasil, el Tribunal Superior funciona como una tercera instancia dentro de los procesos judiciales. En este procedimiento, el caso llegó luego de que el político planteara un recurso de apelación tras recibir una pena de 12 años y un mes de cárcel por el caso conocido como 'Lava Jato', donde se lo acusa de actos de corrupción. En concreto, la Justicia sostuvo que Lula da Silva recibió un departamento de lujo en la ciudad de Guarujá a cambio de entregar contratos a la empresa constructora OAS.



Por el lado de la defensa, se sostiene que, a pesar de la sentencia en su contra, nunca se logró comprobar ningún delito. Asimismo, hace algunas semanas Lula escribió: "Fui condenado y encarcelado por 'actos indeterminados', figura inexistente en la legislación penal brasileña. He presentado suficiente documentación que demuestra mi inocencia. Mis acusadores, por el contrario, no han encontrado una sola prueba".



Fischer rechazó los argumentos de la defensa que intentaban anular la condena o trasladar el proceso a la justicia electoral, lo que implicaba retomar la investigación desde el principio y liberar a Lula mientras se llevaba a cabo el nuevo procedimiento.



La condena



Lula fue condenado por supuestamente recibir un departamento triplex de lujo frente al mar en el Condominio Solaris, ubicado en Guarujá, una ciudad del estado de Sao Paulo. Sin embargo, durante todo el procedimiento no se pudo probar que tuviera vínculo alguno con la propiedad.



De hecho, esto fue reconocido por algunos de los jueces que votaron en segunda instancia su condena, asegurando que lo hacían sin pruebas pero con "convicción".



En enero el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre (TRF4), en segunda instancia, confirmó la condena y se elevó a 12 años y un mes de cárcel.



No lo dejaron postularse



Antes de producirse las elecciones presidenciales en octubre del 2018, el líder del PT era el favorito en las encuestas, a pesar de estar preso. Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral (TSE) anuló su candidatura, entonces Lula designó a quien fue su ministro de Educación y ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, para reemplazarlo.



Tas la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, el juez que envió a Lula a la cárcel, Sergio Moro, fue colocado al frente del Ministerio de Justicia.