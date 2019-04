(VIDEO) España: candidatos marcan diferencias en primer debate electoral

Debate electoral en España

23 de abril de 2019.- Este lunes, los líderes de Podemos, el Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos (C’s), Pablo Iglesias, Pablo Casado, Pedro Sánchez y Albert Rivera, respectivamente, se han reunido en los estudios de la cadena local TVE para abordar y discutir varios temas relevantes; un evento que podría determinar el voto de cerca del 30 % de indecisos entre el electorado español.



Iglesias, que necesitaría pactar con otras facciones políticas para poder formar Gobierno, ha criticado a Sánchez por su silencio sobre un posible acuerdo con Rivera. “El silencio de Sánchez sobre si pactará con Ciudadanos es muy elocuente y el electorado lo apunta”, ha enfatizado el líder del partido morado.



Ha asegurado también que Podemos está decidido a combatir la corrupción y ha pedido a los españoles una oportunidad para gobernar España. “Si en cuatro años no hemos cambiado nada, no nos voten nunca más”, ha planteado.



A su turno, Sánchez, actual presidente del Gobierno español, ha advertido del auge de la ultraderecha en España y, tras acusar al PP y Ciudadanos de haber pactado con los ultraderechistas, ha urgido al electorado a no votar por estas dos tiendas políticas, si es que no quieren que se pierda todo el progreso logrado por el Ejecutivo socialista.



Coincidiendo con Iglesias, Sánchez dice que apuesta por el diálogo para resolver las diferencias y los problemas actuales del país ibérico, entre ellos la crisis política en Cataluña, donde los independentistas han provocado un choque entre Madrid y la Generalitat.



Por su parte, Casado ha rechazado cualquier pacto con la izquierda o con los independentistas y ha apostado por la integridad de España. En otro momento, ha arremetido contra Sánchez, acusando al presidente de aprobar presupuestos “casi comunistas” y ha pedido a los españoles que vuelvan a dar otra oportunidad al PP de dirigir el país.



“Pido humildemente el voto para servir a todos los españoles, garantizar la unidad España, crear empleo, bajar impuestos; mejorar pensiones, educación y sanidad. Unamos esfuerzos en torno al PP, la única alternativa a la izquierda con independentistas y batasunos”, ha remarcado.



El líder de Ciudadanos también ha atacado al PSOE y Podemos por su postura sobre la cuestión catalana y ha acusado a ambos partidos de querer pactar con las facciones políticas que buscan romper la unidad de España.



“La pregunta que se deben hacer los españoles es si quieren un gobierno que pacte con los que quieren romper España. Yo solo veo una nación, que es España y donde seamos todos iguales. Quiero independizarme, pero de [Quim] Torra (el presidente del Gobierno regional de Cataluña) y de los independentistas”, ha dicho Casado.



El líder de Ciudadanos también se ha proclamado como el futuro “presidente de las familias” y se ha comprometido a resolver “el severo problema” de la baja tasa de natalidad.



De todas maneras, este debate de 100 minutos de duración y dividido en cuatro bloques: Política económica, fiscal y empleo; Política social, Estado del bienestar, pensiones e igualdad; Política territorial y Regeneración democrática y pactos postelectorales, fue un debate muy caliente con cruce de acusaciones entre los candidatos.



Los debates televisivos, el segundo del cual se celebrará mañana martes, son de suma importancia considerando que el hecho que casi un tercio del electorado aún no ha elegido a qué partido votar.



A menos de siete días de las elecciones generales del 28 de abril las encuestas muestran que el PSOE obtendría el 28.8 % de los votos (129 escaños) mientras que el PP sacaría 75 escaños con el 17,8 % de los votos; Ciudadanos, 49, con el 14,1 %; 33, Unidas Podemos, con el 13,2 %; 32, Vox, con el 12,5 % y otros partidos lograrían 32 curules y el 11,2 % de votos.