EEUU se niega a liberar al exanalista militar Chelsea Manning

Chelsea Manning

Washington, abril 23 - Una corte federal de Estados Unidos rechazó este lunes liberar a la exanalista de inteligencia del Ejército Chelsea Manning, encarcelada desde el pasado 8 de marzo por negarse a declarar en contra del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.



Chelsea, quien antes de su cambio de sexo era conocido como Bradley Manning, fue condenado a 35 años de prisión en 2013 por espionaje y otros delitos, pero a inicios de 2017 el entonces presidente Barack Obama le conmutó el resto de la pena a la ya mujer.



Sin embargo, el 8 de marzo, la exanalista fue enviada a prisión después de negarse a declarar ante un gran jurado que investiga a WikiLeaks y a su fundador Julian Assange, ahora detenido en Gran Bretaña.



La activista e ícono transgénero, apeló la decisión sobre su nuevo encarcelamiento, pero el tribunal federal del estado de Virginia para esos casos dijo no haber encontrado ningún error en la determinación inicial del tribunal de distrito.



Así, el tribunal se negó a conceder la libertad bajo fianza a Manning, apuntaron tres jueces, quienes no ofrecieron precisiones sobre el tiempo en prisión, según reportes de prensa.



Hace una semana, se revelaron en una corte federal de Virginia los detalles de la acusación del Gobierno de Estados Unidos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.



Entre los datos difundidos por el tribunal estuvo el intercambio de mensajes en 2010 de Assange, detenido en Londres el pasado 11 de abril, y Chelsea Manning.



De acuerdo con la publicación The Hill, EE.UU. sostiene que Assange intentó ayudar a Manning, a piratear una contraseña para acceder a una red del Departamento de Defensa.



Por su parte, el diario The Washington Post apuntó que no hay evidencia de ese hecho en los documentos develados más allá de los registros de chat usados para condenar a la exanalista del Ejército.