Argentina: Evo Morales se reunió con bolivianos en Buenos Aires y este lunes se reúne con Macri

Evo Morales en Buenos Aires

Buenos Aires, abril 22 - El presidente boliviano Evo Morales encabezó un acto en La Matanza, junto a la intendenta Verónica Magario y la colectividad de su país que vive en ese partido bonaerense. “¡Qué viva Argentina! ¡Qué viva Bolivia! ¡Qué viva la Patria Grande!”, exclamó Morales ante un colmado Polideportivo Alberto Balestrini, en Lomas del Mirador. Dijo estar “sorprendido por el cariño del pueblo argentino” y saludó a “todos los migrantes bolivianos” en el país. Este lunes se reunirá con el presidente Mauricio Macri.



En el acto realizado en La Matanza, Evo Morales destacó los éxitos de su gestión, en particular la recuperación de los recursos naturales y de las empresas estratégicas que pasaron a estar en manos del Estado: “Bolivia está primera en crecimiento en Sudamérica”, aseguró. También remarcó que de un PBI per cápita de 900 dólares cuando asumió en 2006, ahora ese número está en torno a los 4000 dólares.



El presidente de Bolivia recordó que cuando asumió los opositores decían “pobre indiecito, no va a poder gobernar”. Pero apenas un año después comenzaron a decir “este indio se va a quedar mucho tiempo”. “Por primera vez Bolivia tiene un plan. Gracias a la Asamblea Constituyente recuperamos miles de millones de hectáreas”, añadió y dijo a sus compatriotas que viven en la Argentina: “Los hermanos que vuelvan tienen tierra garantizada”.



También apuntó contra la oposición en su país. “Querían dividir Bolivia. En las últimas elecciones, en la llamada Medialuna ganamos. Ahora tenemos luna llena”, dijo Evo Morales.



“Hay que acompañar a la liberación política con una liberación económica, ese fue el éxito del pueblo boliviano”, completó y, tras agradecer el aliento recibido en el acto, presagió que “Bolivia va a ser una de las potencias de la región”.



Evo recibió durante el acto la distinción de visitante ilustre de La Matanza. “El presidente de la patria hermana de Bolivia nos honra con su presencia en La Matanza, la capital nacional del peronismo. Estamos sumamente orgullosos de tenerlo hoy aquí. Somos latinoamericanos y estamos hermanados en la misma lucha”, fue la bienvenida para Morales de la intendenta Verónica Magario.



Bilateral con Macri



Este mediodía, el presidente de Bolivia mantendrá en la Casa Rosada una reunión bilateral con Mauricio Macri. Lejos de la buena sintonía que existía entre ambos gobiernos durante la gestión de Cristina Kirchner, la relación entre Morales y Macri es tan mala en que la última visita de Evo a Buenos Aires, en 2018, no se vieron las caras.



La llegada de Morales a la Casa de Gobierno está prevista para las 12. Tras los saludos y las fotos protocolares, ambos mandatarios darán una declaración conjunta sin preguntas de la prensa. Luego se trasladarán al despacho presidencial.



“Entre los temas que se van a abordar en la visita oficial del presidente Morales están los temas referidos al gas, energía y todos los temas bilaterales que tenemos entre Bolivia y Argentina”, dijo ayer el canciller Diego Pary.



La agenda de este encuentro tiene entre sus puntos principales la renegociación de los contratos de gas. Buenos Aires y La Paz tienen un contrato de compra-venta de gas natural hasta 2026: la idea es ratificarlo, pero el gobierno argentino quiere acordar nuevos precios, en base a un esquema que, según la Secretaría de Energía, llevaría al ahorro de 460 millones de dólares.



La Cancillería argentina también puso en el temario la cuestión de la atención médica de los ciudadanos argentinos en Bolivia. Por el tema, en los últimos años hubo fuertes cruces con el gobernador oficialista de Jujuy, Gerardo Morales. La ministra de Salud de Bolivia, Gabriela Montaño, y el secretario de Salud nacional, Adolfo Luis Rubinstein, ya anunciaron la voluntad de firmar un acuerdo recíproco de salud, mediante un convenio que contemplaría la atención gratuita en casos de emergencia sanitaria y en prestaciones de salud de alto riesgo.



En cuanto a la cuestión regional, la situación de Venezuela será otro de los puntos que abordarán ambos presidentes.