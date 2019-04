(VIDEO) Cúcuta: Protestan comerciantes de un centro comercial ante allanamiento de autoridades policiales

22 marzo 2019I.- Integrantes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- y de la Policía Fiscal y Aduanera -POLFA-, con apoyo del Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad-, ingresaron desde la medianoche del miércoles y parte de la madrugada del jueves 21 de marzo al Centro Comercial ‘Oití’ en el centro de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander).



Cuando iniciaron el operativo, a los vendedores del Oití no les dio tiempo para defenderse, tampoco permitieron la entrada a la administradora del centro comercial. Este tipo de operativos realizados por las fuerzas estatales se realizan atropellando la integridad y economía de los ciudadanos, violando sus derechos humanos y reprimiendo cualquier acción de protesta.



“Sin ninguna autorización porque no había ni un sólo papel, no me lo mostraron a mí cuando llegué, se entraron al centro comercial y se fueron directamente a las bodegas del sótano” afirmó Claudia Janeth Peñaloza, administradora del Centro Comercial.



Vea aquí el video



Según los artículos 219, 222, 225 y 227, ley 906 del código penal colombiano, “sólo si hay orden de captura del propietario del lugar”, pueden allanar y registrar por orden de un fiscal o un juez encargado, con una orden física.



En el art. 222 específica que se debe levantar un acta con los productos u objetos incautados, y que esta será leída a las personas que hayan sido afectadas, las cuales deben firmar. Finalmente, en el art 227 el acta de diligencia del allanamiento, deben quedar escritos los objetos incautados, donde los propietarios y/o arrendatarios del lugar pueden pedir una copia de esta. En lo sucedido no se realizó ningún procedimiento de estos, por lo que es viable la violación a las leyes del procedimiento del código penal y dónde, además, se violó el derecho a la defensa y principio de contradicción.



Durante el operativo, comerciantes y arrendatarios de los locales fueron atacados con gases lacrimógenos y balines a quemarropa por parte de integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD-, que sin mediar palabras atacó a los ciudadanos que se encontraban en el sector, y que procedieron, sin enfrentamiento alguno, a retirarse del lugar.



“Nosotros no somos ladrones, no somos narcotraficantes, la mercancía que se llevaron anoche no es mercancía traída de china, eso es mentira, toda la mercancía que se llevaron fue hecha en Cúcuta con materiales hechos y comprados en Cúcuta” comentó Peñaloza.



“Se practicaron allanamientos a tres bodegas y decomisaron unos 6 mil pares de zapatos deportivos, que valdrían unos 300 millones de pesos, por presunto delito de uso ilegítimo de patentes” comentó el Coronel José Luis López Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta -Mecuc-.



“Nosotros somos simplemente gente trabajadora de Cúcuta tratando de sobrevivir a una crisis que nos tienen los mandatarios, tanto locales como departamentales, no hay generación de empleo, cada vez la situación es peor, porque ahora peleamos con el vecino país, y nosotros somos los que recibimos lo malo de esas peleas políticas” añadió Peñaloza.



El Centro Comercial Oití es uno de los más antiguos de la ciudad, donde un gran porcentaje de familias cucuteñas realiza sus compras, este lugar es medio de venta principal en el mercado textil y calzado.



Cabe recordar que Cúcuta, es la segunda ciudad de Colombia con la mayor tasa de desempleo en el país y una tasa de informalidad del 69,2%.

“Para el trimestre noviembre-enero, Quibdó y Cúcuta continuaron liderando la lista de ciudades con mayor desempleo. Quibdó registró la mayor tasa, con 18,9%. Cúcuta registró una tasa del 16,9%. “, indicó el último boletín del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-.



Cúcuta es una ciudad donde la venta informal es perseguida por los entes gubernamentales. Las víctimas son personas que se dedican a trabajar, sin garantías de un trabajo digno en una ciudad olvidada, abandonada por los entes estatales, quienes en épocas electorales a través del proselitismo cooptan a poblaciones de escasos recursos prometiéndoles pronta solución a estas problemáticas, pero que cuando se encuentran en el poder, lesbenvían a la Fuerza Pública a solucionar de forma violenta está problemática.