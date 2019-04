Argentina: Jueza Federal envía cinco preguntas a Macri sobre el submarino ARA San Juan

ARA San Juan submarino argentino

Buenos Aires, abril 21 - La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, ha enviado al presidente de Argentina, Mauricio Macri, cinco preguntas presentadas por el abogado Luis Tagliapetra, en el marco de la causa que investiga la desaparición y búsqueda del submarino ARA San Juan, a requerimiento de una de las querellas, informa Todo Noticias.



Luis Tagliapetra, abogado y padre de uno de los 44 tripulantes del submarino solicitó que el mandatario responda a cuestiones vinculadas a los datos y sobre su conocimiento del estado de submarino en declaración testimonial por escrito, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.



El pasado 5 de abril la jueza hizo lugar a este pedido y hasta la fecha el mandatario argentino no ha respondido al cuestionario, según Clarín. Según los términos del Código Procesal Penal de la Nación, la declaración del presidente deberá ser por escrito y bajo juramento. Además, el abogado solicitó una ampliación testimonial para el ministro de Defensa de Argentina, Oscar Aguad.



Las preguntas



En la primera pregunta se solicita a Macri que conteste si "sabía que el ARA San Juan llevaba 45 meses sin ir a Dique Seco cuando doctrinariamente y acorde a las indicaciones del fabricante tenía que ir cada 18 meses".





En otras dos preguntas, el abogado desea saber la información sobre "cómo y por quién se notificó la desaparición del submarino" y qué explicaciones y medidas tomó esta persona al respecto. Además, pide a Macri que explique todas las medidas tomadas por él durante el transcurso de esta investigación.



Otra de las preguntas se interesa sobre su conocimiento, como comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, del estado de alistamiento de las fuerzas y, en particular, del ARA San Juan.



Por último, pregunta a Macri si tuvo conocimiento de si se dio aviso a Reino Unido de la zona de patrulla que realizó el ARA San Juan, a fin de evitar posibles acercamientos peligrosos entre naves de ambas partes, como estipula el Tratado de Madrid de 1990.

La tragedia de ARA San Juan



En la mañana del 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan de la Armada argentina perdió contacto durante su recorrido desde la Base Naval Ushuaia hacia el apostadero de la Base Naval Mar del Plata. La última señal del sumergible fue registrada a la altura del golfo San Jorge, en aguas argentinas del océano Atlántico, a 432 kilómetros de la costa de la provincia de Chubut. A bordo del navío se encontraban 44 tripulantes.



Tras un año y dos días de incertidumbre, la búsqueda del submarino argentino ARA San Juan, tocó a su fin. El 17 de noviembre de 2018 militares argentinos confirmaron el hallazgo de los restos del buque por parte de la empresa privada Ocean Infinity. El submarino fue encontrado a 907 metros de profundidad y a unos 500 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia, a través del Golfo San Jorge, según el Ministerio de Defensa argentino. El ministro argentino de Defensa, Oscar Aguad, señaló que aún no tienen los medios para rescatar al ARA San Juan, ni tan siquiera para bajar al fondo del mar.