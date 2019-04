Palestinos rechazan cualquier diálogo con el régimen de Israel

Jerusalén, abril 21 - Grupos y partidos nacionales e islámicos de Palestina en la ocupada Cisjordania hicieron hincapié el sábado en su oposición a realizar cualquier negociación bilateral con Israel.



De hecho, los palestinos pidieron en un comunicado a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que ejecute las decisiones de los consejos nacionales y centrales de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y rechazaron cualquier reconciliación dentro del marco de las políticas del régimen de ocupación.



En la nota también solicitaron al pueblo palestino participar en las actividades encaminadas a mantener las protestas y congregaciones delante de los centros de la Cruz Roja.



De la misma manera, los grupos palestinos instaron a la masiva participación de la nación palestina en las protestas contra el llamado acuerdo del siglo, impulsado por el Gobierno de EEUU, presidido por Donald Trump, supuestamente para solventar el conflicto israelí-palestino.



Desde un principio, las autoridades palestinas denunciaron la iniciativa, tachándola de la “bofetada del siglo” y acusando a Washington de complicidad con Israel para destruir el proyecto nacional palestino.



Una fuente familiarizada con el plan de Trump explicó el domingo al diario estadounidense The Washington Post que la iniciativa del inquilino de la Casa Blanca probablemente no posibilitará la creación de un Estado palestino separado y totalmente soberano.



Algunas fuentes indican que el plan propuesto por Washington para poner fin a la lucha palestina por recuperar su tierra niega, de hecho, el derecho al retorno de los refugiados palestinos expulsados tras la formación del régimen israelí, entre otras medidas prosionistas.



Asimismo, varios analistas y observadores sostienen que el llamado ‘acuerdo del siglo’ planea intensificar los planes represivos, expansionistas y de ocupación de Israel contra los palestinos.



Los palestinos actualmente rechazan al Gobierno estadounidense como mediador, pues consideran que Trump no es parcial, al contrario, es pro israelí, como evidencia su reconocimiento unilateral de Al-Quds (Jerusalén) como la capital israelí y el traslado de su embajada a esa ciudad palestina, a pesar del rechazo y las advertencias a nivel internacional.

