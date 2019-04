Sri Lanka: Más de 185 muertos y al menos 500 heridos tras 8 explosiones en iglesias

Colombo, abril 21- Al menos 185 personas han muerto y más de 500 han resultado heridas tras ocho explosiones que este domingo se han producido en Sri Lanka.



De acuerdo con la Policía, hay al menos 35 ciudadanos extranjeros entre las víctimas mortales. La agencia Xinhua informa que al menos cuatro ciudadanos chinos resultaron heridos. Por su parte, la prensa británica escribe que hay ciudadanos de ese país entre las víctimas mortales.



Las primeras seis detonaciones sacudieron iglesias y hoteles de lujo en distintas ciudades de Sri Lanka, mientras la población cristiana del país celebraba la misa de Pascua. Una iglesia y tres hoteles se vieron afectados por explosiones en Colombo, la capital del país. Otros dos templos cristianos se ubican en las afueras de la ciudad, incluida la iglesia de San Sebastián en la ciudad de Negombo. Todas se produjeron entre las 8 y las 9 de la mañana.



A través de su perfil de Facebook la iglesia de Negombo emitió un comunicado, informando del "un ataque con bomba" registrado en su edificio y pidiendo a los familiares de las posibles víctimas que acudan al templo.



Los hoteles afectados son Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel y Cinnamon Grand Colombo. De momento, no hay datos sobre el número de víctimas en estos establecimientos turísticos.



La séptima y la octava explosión



Después fueron reportadas la séptima y la octava explosión, una producida en un hotel situado cerca del jardín zoológico nacional de Sri Lanka en Dehiwela, y otro en un complejo de viviendas en Dematagoda, un suburbio de Colombo.



La de Dehiwela dejó al menos 2 víctimas mortales y 10 heridos. La detonación más reciente se ha cobrado la vida de 3 policías.



El Gobierno de Sri Lanka convocó una reunión urgente encabezada por el primer ministro, Mahinda Rajapaksa, a fin de abordar la sangrienta ola de explosiones en el país. Por su parte, el presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, se dirigió a la nación con un mensaje en el que llamó a la calma y pidió a la ciudadanía que no se deje "engañar por rumores".



El Gobierno del país cerró temporalmente el acceso a los principales medios sociales y servicios de mensajería, incluidos WhatsApp, Viber y Facebook. Asimismo, fue declarado el toque de queda en todo el país, que ha entrado en efecto. Las misas de Pascua de la tarde fueron canceladas en todo el país.



De momento, nadie se ha atribuido la responsabilidad por los ataques. Según la versión preliminar, la serie de explosiones pudo haber sido perpetrada por islamistas radicales, informa The Daily Mirror, citando a fuentes cercanas a la investigación.



De acuerdo con sus datos, las detonaciones fueron realizadas por terroristas suicidas. Por el momento, no está claro si eran residentes locales o extranjeros.













