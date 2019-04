Científicos graban como 'hablan' unos enigmáticos delfines de río en Brasil

Los investigadores comprueban que estas criaturas interactúan socialmente y hacen más sonidos de lo que se pensaba. Credito: Agencias

Un equipo de especialistas de la Universidad de Vermont (EE.UU.) y de la Universidad de St. Andrews (Escocia) ha logrado filmar como 'hablan' los enigmáticos delfines del río Araguaia, una especie nativa de la cuenca del Araguaia-Tocantins en Brasil.



Este tipo de delfín —también conocido con el nombre Inia araguaiaensis— estaba considerada como una especie solitaria y con poca estructura social, informa el portal EurekAlert. Sin embargo, los biólogos han descubierto que, en realidad, pueden producir cientos de sonidos diferentes para comunicarse.



"Descubrimos que sí que interactúan socialmente y que emiten más sonidos de lo que se pensaba y que su repertorio vocal es muy diverso", comenta Laura May Collado, coautora del estudio.



237 tipos diferentes de sonidos



La publicación señala que estos delfines de río son difíciles de estudiar, ya que no resulta fácil encontrarlos ni aproximarse a ellos, debido a su carácter huidizo. Por suerte, autores del estudio descubrieron un mercado de pescado en Mocajuba donde los Inia araguaiaensis aparecen regularmente y son alimentados por visitantes.



El equipo empleó cámaras y micrófonos subacuáticos para grabar sonidos e interacciones de los delfines, lo que se tradujo en 20 horas de grabaciones. Tras analizarlas identificaron 237 tipos diferentes de sonidos, aunque los biólogos creen que su repertorio acústico puede ser más amplio.



Los científicos comprobaron que el sonido más frecuente es una llamada corta y de dos partes que hacen las crías cuando se acercan a sus madres. "Es emocionante: los delfines marinos, como los delfines nariz de botella, usan característicos silbidos para el contacto, y aquí tenemos un sonido diferente usado por los delfines de río para el mismo propósito", señala Laura May Collado. Los silbidos también se escucharon entre los delfines de río, pero con menos frecuencia, y los científicos creen que sirven para un fin opuesto al de los marinos: mantener la distancia.



Asimismo, investigadores destacaron inusuales características acústicas de las llamadas que hacen los Inia araguaiaensis. Es algo intermedio entre las llamadas de baja frecuencia que emplean las ballenas barbadas para comunicarse a largas distancias y las llamadas de alta frecuencia utilizadas por los delfines marinos para distancias cortas. Laura May Collado cree que esta señal "pudo haber evolucionado para evitar los ecos de la vegetación y mejorar el rango de comunicación de las madres y de sus crías".



Ahora el objetivo de investigadores es estudiar otras poblaciones del delfín del río Araguaia que no están tan acostumbradas a los humanos y comparar esta especie con sus congéneres en America del Sur, como, por ejemplo, el delfín boliviano.