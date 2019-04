Ricardo Patiño: "Lenín Moreno es un impostor profesional; todo lo que hace fue programado con la CIA"

Ricardo Patiño

Moscú, abril 20- El exministro de Asuntos Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, cree que el actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno es "un impostor profesional" y que "todo lo que está haciendo fue programado con la CIA", según comentó este sábado en una entrevista exclusiva concedida a RT.



"Él [Lenín Moreno] es un impostor profesional, nos engañó a todos", denuncia Patriño. "Durante diez años se pasó alabando el Gobierno que teníamos, del cual era vicepresidente", afirma el exministro, recordando que Moreno "llegó a calificar a Rafael Correa como el mejor del mundo".



El excanciller ecuatoriano afirma que Moreno fue "captado por la CIA". "Todo esto que está haciendo, tratar de desbaratar completamente lo que habíamos construido, no queda duda que había sido programado con la CIA porque él no tiene la inteligencia, la cabeza para armar una cosa de esta naturaleza, si no que es algo organizado desde la Embajada norteamericana", subraya Patiño.



"Persecución política infame"



Por otro lado, Patiño asegura que la Justicia ecuatoriana ha dictado prisión preventiva contra él porque "querían tenerle preso por opinar distinto, por dar un discurso en el interior de una organización política". Asimismo, asegura que con aquellas palabras quiso instar a la militancia de su partido "a acompañar al pueblo para salir a las calles y reclamar por la nefasta política económica y social del Gobierno de Lenín Moreno".



En la misma línea, el excanciller ecuatoriano asegura sentirse víctima de "una persecución política infame" que busca tratar de silenciarlo. Asimismo, recalca que tras verse sometido a dos años de investigación "hasta por debajo de la alfombra", finalmente no han podido encontrar nada".



"Nos sentimos absolutamente defraudados", añade Patiño, que califica la situación actual de "pesadilla" que nunca imaginaron que podrían vivir. El excanciller admite, asimismo, que pensaron en la posibilidad de perder los comicios presidenciales de 2017, escenario que —asegura— habría sido mejor que enfrentarse a "un traidor de dentro de sus propias filas", que divide a la gente.



En definitiva, el excanciller ecuatoriano considera que la nación latinoamericana atraviesa un periodo de "neofascismo" impulsado por los "vasallos del imperio norteamericano" en contra de los partidarios de Correa, razón por la que considera una obligación "volver a recuperar la patria".