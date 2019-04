Argentina: Fallece la madre de Cristina Fernández de Kirchner

Ofelia Wilhelm junto a su hija Cristina Fernández

Buenos Aires, abril 19 - Ofelia Wilhelm, la madre de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, falleció esta tarde en el Hospital Italiano de La Plata, donde estaba internada desde hacía tres meses. Tenía 89 años y padecía un tumor, además de haber sufrido una fractura de cadera. Aunque se especuló con la posibilidad de que cancelara su viaje, la exmandataria irá igual a Cuba a visitar a su hija Florencia.



Su fallecimiento se produjo en horas en la cual la ex mandataria se aprestaba a viajar a Cuba, donde se halla internada su hija Florencia. El vuelo estaba pautado para hoy a la noche, tras la autorización judicial. Wilhelm estaba en una habitación individual y tenía sesiones de kinesiología para aliviar los dolores.



La ex presidenta había visitado en reiteradas ocasiones a su madre desde que fue internada en enero en el sanatorio ubicado en la calle 5 entre 29 y 30 de la capital bonaerense. También tuvo visitas de su otra hija, Giselle Fernández.



Wilhelm ya había sido internada en 2017 por una inflamación en la vesícula. Antes, en 2014, fue operada en el Sanatorio Otamendi



La madre de la dos veces presidenta era una reconocida hincha hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, cuadro por el cual también simpatizan sus hijas. Por fuera de su asistencia regular a la cancha del Lobo, mantuvo un bajo perfil durante los años de poder del kirchnerismo a nivel nacional.