Asesinan a una periodista durante disturbios en Irlanda del Norte

19-04-19.-La policía en Irlanda del Norte dijo el viernes que el grupo republicano disidente Nuevo ERI fue probablemente responsable por el asesinato a tiros de una periodista en disturbios en la el jueves por la noche en la ciudad de Londonderry, reseñó la agencia AP.



El servicio de policía de Irlanda del Norte dijo que la periodista y escritora de 29 años Lyra McKee murió tras ser baleada durante los disturbios en el área de Creggan.



El vicejefe policial Mark Hamilton dijo que un hombre disparó varias veces contra la policía.



“Pensamos que es un acto terrorista. Pensamos que fue realizado por republicanos disidentes violentos”, dijo.



“Nuestra opinión en estos momentos es que el Nuevo ERI más probablemente es responsable por el ataque y esa es nuestra principal línea de investigación”.



No ha habido arrestos. Hamilton pidió que prevalezca la calma en el fin de la Semana Santa.



La primera ministra británica Theresa May dijo que la muerte de McKee fue “horrorosa y sin sentido”.



“Ella era una periodista haciendo su trabajo con gran coraje”, dijo May.



Un testigo le dijo a la BBC que un hombro le disparó indiscriminadamente a la muchedumbre durante los disturbios en el complejo de viviendas de Creggan.



El Nuevo ERI es un pequeño grupo de republicanos que rechazan el acuerdo de paz de 1998 que marcó la adopción por el Ejército Republicano Irlandés de una solución política a años de violencia que dejaron más de 3.700 muertos.



El grupo es acusado además de un ataque con un carro bomba en Londonderry en enero que no causó víctimas. Es considerado el mayor de los grupos disidentes escindidos que siguen operado en Irlanda del Norte y ha sido a vinculado a varios asesinatos en la última década.