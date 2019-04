Guyana pidió aclarar jurisdicción en litigio tras rechazo de Venezuela

19-04-19.-Guyana pidió este jueves a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que continúe con las audiencias para establecer su jurisdicción en la disputa fronteriza con Venezuela, pese a que el Gobierno venezolano señaló esta semana que no acepta la intervención de ese tribunal en el caso, reseñó Efe.



Al cumplirse este jueves el plazo para el pronunciamiento venezolano sobre la jurisdicción de la CIJ, el ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana anunció a través de un comunicado que pidió al tribunal internacional que avance lo antes posible para determinar su jurisdicción sobre la disputa por la región del Esequibo, en cuyas aguas se han descubierto yacimientos de petróleo.



Guyana pretende que la CIJ valide el Laudo Arbitral de París emitido en 1899, que trazó la frontera entre ambos países y que fue denunciado por Venezuelaante la ONU en 1962 por considerar que no se ajustar a derecho.



El Ejecutivo de Guyana sostiene que el laudo es válido y debe ser confirmado por la CIJ, mientras que Venezuela rechaza la intervención de la corte y defiende que la disputa sea resuelta bilateralmente.



Tanto a Guyana como a Venezuela se les pidió que presentaran por escrito alegaciones sobre si entienden que la CIJ tiene jurisdicción sobre el asunto.



Guyana presentó el 19 de noviembre de 2018 su postura por escrito, a favor de que la CIJ decidir sobre la disputa fronteriza.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana señaló que aunque la CIJ fijó este 18 de abril de 2019, como la fecha límite para que Venezuela entregara un memorial de respuesta con sus argumentos, ese país no lo hizo.



Este miércoles, sin embargo, Venezuela emitió un comunicado en el que señala que “no aceptara jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y reitera su no comparecencia ante el procedimiento iniciado por Guyana”.

