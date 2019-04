Lula llama a líderes y militantes a estar cerca del pueblo brasileño

19 abril 2019 - El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llama hoy a sus coterráneos a salir a las calles y a líderes y militantes de fuerzas progresistas a mantenerse cada vez más cerca de ese pueblo.



Así lo afirmaron la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, y el senador Rogério Carvalho, quienes visitaron a Lula en la sede de la Policía Federal de Curitiba, sureño estado de Paraná, donde cumple prisión desde el 7 de abril de 2018 por presuntos actos de corrupción.



'Necesitamos estar cada vez más cerca del pueblo brasileño', orientó el exmandatario, según comunicaron Hoffmann y Carvalho.



De acuerdo con la diputada, 'nuestro lugar ahora es en las calles, hablar sobre la Previdencia (sistema de jubilaciones y pensiones), acerca de la retirada de derechos y alertar sobre la posibilidad de nuevos retrocesos' bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro.



Reflexionó sobre lo que significa Bolsonaro y lo que sucede en Brasil. 'No podemos dejar de recordar los últimos acontecimientos de nuestra historia'.



Bolsonaro, alertó la dirigente partidista, 'solo fue viable porque tuvimos un impeachment (proceso de destitución que conllevó a un golpe parlamentario-judicial que depuso a la presidenta Dilma Rousseff en 2016), la prisión de Lula y las fake news (noticias falsas) actuando durante todo este proceso y aún más durante las elecciones'.



Lula nos pidió una vez más que la gente quede del lado del pueblo. Y eso no podría ser diferente porque estar al lado del pueblo es lo que él siempre le gusta hacer, recalcó Hoffmann.



Asimismo Carvalho calificó de muy doloroso 'ver a un compañero como Lula preso injustamente hace un año. (...) Lula simboliza un período de elevadas mejoras al pueblo brasileño, de gran nivel de humanidad, de políticas públicas fundamentales para el desarrollo todos los segmentos'.



Pero el expresidente, como le es habitual, no quiere saber de desánimo y pide repetidamente para que la militancia no baje la guardia, expresó el congresista.



'Lula nos orientó a mantener la movilización permanente y aumentar el diálogo con el pueblo para que no tengamos aún más pérdidas', subrayó Carvalho.