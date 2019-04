Trump celebra al estilo de “Game of Thrones” informe de trama rusa. "Game over"

18-04-19.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este jueves a recurrir a la popular serie “Game of Thrones” para pavonearse a través de su cuenta en la red social Twitter, en esta ocasión por las declaraciones del fiscal general, William Barr, quien declaró que la investigación de la trama rusa no ha hallado pruebas en su contra,“Ni colusión, ni obstrucción. Para los que me odian y los izquierdistas radicales demócratas… Game over (fin de la partida, en español)”, señaló el mandatario en un mensaje divulgado en las redes sociales, pocos minutos después de que Barr compareciera ante la prensa para hablar del informe del fiscal especial Robert Mueller.No es la primera vez en que el presidente estadounidense recurre a “Game of Thrones” para darle mayor notoriedad a sus mensajes en las redes sociales.