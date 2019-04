Argentina: Esto son los pocos productos y alimentos con los que Macri quiere derrotar la hiperinflación

18 abril 2019 - Un total de 64 artículos y productos a precios especiales con los que, de acuerdo al gobierno de Macri, intentará poner freno a la irrefrenable aumento de precios.Frente a una inflación galopante que afecta a decenas de miles de artículos, productos y servicios, el Gobierno lanzó un total de 64 a ‘Precios Cuidados’ con los que pretende derrotarla.Los carniceros desmienten a Macri: "No podemos tener esos precios"El presidente de la Asociación de Propietarios de la Carnicerías, Alberto Williams, se refirió a las medidas del Gobierno que propuso la venta de cortes de carne a $149 por kilo. “Las carnicerías no pueden tener estos precios cuidados del Gobierno”, señaló.En declaraciones al programa “Habrá Consecuencias” por el Destape Radio, el empresario señaló que “esto es lo mismo de siempre; es el mismo perro con distinto collar”. “Van a entregar la carne que no tiene salida como exportación”, aseguró.Aumentaron un 45% sus productos antes del anuncio de MacriEl pasado lunes, antes de todos los anuncios que encabezó Mauricio Macri para fomentar el consumo y el congelamiento de precios, las empresas lácteas Danone y Sancor les pasaron a los grandes supermercados listas con aumentos de hasta 45% en productos básicos de la canasta.Acá va la lista:

Productos Esenciales que in... by on Scribd