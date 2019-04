Greta Thunberg activista de 16 años llora en el Parlamento Europeo por el calentamiento global "Nuestra casa se desmorona, el futuro está en sus manos"

Greta Thunberg, durante el discurso en el Parlamento Europero, derramó lágrimas al hablar de las consecuencias de cambio climático. Credito: Agencias



Greta Thunberg, activista sueca de 16 años, desde noviembre del año pasado puso a hablar al mundo entero del calentamiento global. Sin miedo se ha parado en frente de la mayoría de líderes políticos y, sin trabas, les ha hablado de las inminentes consecuencias que este fenómeno trae. Este martes no fue la excepción. En el Parlamento Europeo invitó a los políticos europeos a "actuar ahora, ya que no hay mucho tiempo (…) Nuestra casa se desmorona, el futuro está en sus manos".



"Este lunes el mundo vio con desesperanza y tristeza cómo la catedral de Notre Dame ardía. Algunos edificios son más que simples edificios, pero Notre Dame será reconstruido porque sus cimientos son fuertes. Ojalá nuestros cimientos fueran todavía más fuertes, pero me temo que no”, fueron las palabras con la que la joven comenzó su discurso.



Les expresó a los diputados que, si la casa de ellos fuera la que estuviera incendiándose, no asegurarían que tienen la situación estuviera bajo control, ni mucho menos, según ella, dejaría en manos de inventos las condiciones de vida del futuro de todas las especies. “Si esta fuera la situación, no perderían el tiempo discutiendo sobre impuestos o el "Brexit'", indicó la joven que está nominada al Nobel de Paz.



La joven activista llegó a Estrasburgo (Francia) desde Estocolmo en tren por su rechazo a la contaminación que emiten los aviones. Además, criticó que la Unión Europea celebre cumbres especiales sobre temas como el "Brexit" y no hablen del cambio climático. Rechazó que los políticos viajen por el mundo en primera clase, cuando el Planeta está afrontando situaciones críticas por el cambio climático.



“Necesitamos determinación porque se está acabando el tiempo (…) Si no se actúa rápido la situación será irreversible para 2030, lo que supondrá el fin de la civilización tal y como la conocemos ahora”, añadió Thunberg. Alertó sobre la tasa de extinción que, según ella, es 10.000 veces más rápida de lo que se considera normal con la desaparición de cerca de 200 especies diarias.



La erosión del suelo fértil y la deforestación en las selvas; la contaminación; la muerte de insectos o la eutrofización de los océanos son, según Greta, desastres que se están acelerando por la forma de vida que actualmente está llevando la humanidad. También reprochó a los políticos que no quieran hablar del cambio climático con la excusa de que "no pueden actuar drásticamente porque eso sería muy impopular entre sus votantes".



"Yo solo soy una chica de 16 años que viene de Suecia, no me escuchéis a mí si no queréis, pero sí a los científicos y a los millones de jóvenes que están haciendo huelga. Os ruego, por favor, que no nos falléis en esto", concluyó Greta.



Desde el 20 de agosto, Greta Thunberg emprendió una batalla en solitario por el cambio climático. Decidió sentarse frente al Parlamento de Estocolmo y realizar una huelga diaria por el cambio climático con una pancarta que decía "Skolstrejk för klimatet" ("Huelga escolar por el clima"). Ahora esta iniciativa, llamada #FridaysForFuture se ha convertido en un símbolo de su lucha.