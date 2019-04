Últimas palabras de Alán García: "Es una gran injusticia, confío en la historia, creo tener un pequeño sitio en la historia"

Alan García, presidente del Perú en dos mandatos no consecutivos: de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011, diputado constituyente y senador vitalicio, no soportó la presión a que fue sometido y en una acto de desesperación, se presume que acabó con su vida cuando iba a ser aprehendido por funcionarios de la justicia de Perú.



Horas antes de morir, confesó que le parecería “una gran injusticia” que se dictara una detención preliminar en su contra. Ello en el marco de las investigaciones en las que fue involucrado por presunto lavado de activos en el caso Odebrecht.



Expresó el ex mandatario, “Con especulaciones no se priva a personas de la libertad, ni siquiera de manera preliminar. A mí me parece que eso sería una gran injusticia, aunque las hemos visto últimamente”, zanjó.



Con estas frases finalizó su mensaje el ahora fallecido expresidente del Perú: “Es una situación difícil… Es una situación fea, ser presidente es un inmenso honor y si la patria se convence de que tengo algo que pagar, es la patria. No estoy aquí para refunfuñar, confío en la historia y creo tener un pequeño sitio en la historia del Perú. Tener miedo… eso no lo encontrará en mí”, dijo.