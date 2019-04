Irán: Ordenan arrestar a una boxeadora por combatir en shores y sin el hijab

Sadaf Khadem es profesora de fitness en Teherán y se hizo boxeadora en Francia, con su primera victoria Credito: AFP

17-04-19.-Sadaf Khadem, una joven boxeadora iraní que ganó su primer combate profesional en Francia el sábado, y su entrenador Mahyar Monshipour decidieron no regresar a Irán, alegando estar bajo una orden de arresto, anunció el miércoles a la AFP su encargado de prensa.



Los dos iraníes deberían haber regresado el martes, pero se han quedado en Francia y se encuentran actualmente en Poitiers (centro-oeste), según la misma fuente.



Sadaf Khadem ganó su primer combate en Francia



Sadaf Khadem, profesora de fitness en Teherán, ganó su primer combate de boxeo inglés contra Anne Chauvin, el primero en la historia para una mujer iraní, un país en donde está prohibido entrenar con hombres y participar en competiciones de boxeo.



La boxeadora de 24 años, que compitió en pantalones cortos y camiseta sin mangas, está acusada de violar la ley iraní que exige que las mujeres lleven el hijab, y su entrenador, ex campeón mundial de boxeo, es acusado de complicidad.



Mahyar Monshipour afirma haber sido informado de la existencia de la orden de detención mediante un mensaje de texto, pero se niega a dar la identidad del remitente del mensaje, explicó el encargado de prensa.



Este último aseguró que el ministerio de Deportes francés está al tanto del tema y que los dos iraníes no desean pronunciarse personalmente por el momento.



“Quiero mejorar lo más posible, ir lo más lejos posible y mostrar el camino para que otras mujeres iraníes puedan practicar este deporte”, había dicho la joven boxeadora Sadaf Khadem a la AFP unos días antes de su combate.