EEUU dice que 25.000 cubanos mantienen a Maduro en el poder. “Son como un parásito”

Credito: Efe

17-04-19.-Estados Unidos opinó hoy que lo que mantiene en el poder al presidente venezolano, Nicolás Maduro, son unos “25.000 cubanos” mezclados “como un parásito” en sus fuerzas de seguridad, pero pronosticó que acabará cayendo gracias a la estrategia de presión de la Casa Blanca y otros países, reseñó la agencia Efe.



“El verdadero poder en la cúpula del Gobierno venezolano hoy son entre 20.000 y 25.000 cubanos” que actúan dentro de la estructura militar y de inteligencia de Venezuela, dijo un alto funcionario estadounidense a un grupo reducido de medios, entre ellos Efe.



“Si los 25.000 cubanos volvieran hoy a Cuba, el régimen (de Maduro) caería. Son como un parásito” en el país, agregó el funcionario, que pidió el anonimato.



La Casa Blanca ha aumentado su presión contra La Habana debido a su apoyo a Maduro, al que más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, ya no reconocen como presidente legítimo de Venezuela, pero que sigue teniendo el respaldo de potencias como Rusia y China.



El diario The Washington Post publicó este domingo un análisis sobre los límites de la estrategia de EE.UU. en Venezuela, en el que aseguraba que las deserciones de militares venezolanos que rompían con Maduro han pasado de “80 o 100” al día a apenas “dos o tres”.



Pese a esa ausencia de una rebelión militar contra Maduro, el alto funcionario estadounidense opinó que “la balanza se está inclinando hacia la oposición” liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por el citado medio centenar de países.



“Es un error decir que las cosas se han estancado. La presión continúa cada día”, subrayó la fuente.



“No veo cómo podría lograr Maduro mantenerse en el poder”, añadió, al opinar que las sanciones estadounidenses y la presión internacional “casi han paralizado el Gobierno” chavista.



El funcionario aseguró que “las revoluciones tienen que hacer frente a las instituciones” de cada país, y recordó que el chavismo lleva “veinte años” en el poder en Venezuela.



“El hecho de que esté llevando tres meses (derribarlo) no debería ser sorprendente”, indicó.



La Casa Blanca considera al presunto eje formado por Cuba, Venezuela y Nicaragua como una “troika de la tiranía”, en palabras del asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, John Bolton, quien este miércoles dará un nuevo discurso sobre esos tres países en Miami.