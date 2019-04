EEUU dice que la salida de Maduro "no cuenta aún con un cronograma"

James Story, encargado de asuntos de Estados Unidos para Venezuela Credito: Web

15-04-19.-James Story, encargado de asuntos de Estados Unidos para Venezuela, dijo durante una entrevista con la agencia Reuters que la nación presidida por Donald Trump no tiene preparado un cronograma para un cambio de Gobierno en Venezuela, pero no tienen duda de se producirá.



“No hay una línea de tiempo para el regreso a la democracia, pero viene, de eso estoy seguro”, dijo el funcionario.. “Esto nunca iba a ser algo que fuera bastante fácil”.



Entre las medidas impuestas para presionar la salida del presidente Nicolás Maduro, Estados Unidos viene aplicando desde hace unos meses múltiples sanciones a altos cargos del círculo cercano al Ejecutivo, así como a la petrolera estatal Pdvsa.



Maduro y sus apoyantes afirman ser víctimas de una 'guerra económica' dirigida por la 'derecha imperialista'.



Para Story, “no parece lógico” argumentar que las sanciones de Estados Unidos ocasionaron la grave crisis que vive el país petrolero con una de las reservas más abundantes del mundo.



“Las sanciones que han afectado a grandes sectores de la economía son muy recientes (…) tenemos múltiples opciones en cuanto a cómo nos comprometemos con las sanciones económicas, cómo las implementamos, cómo usamos las licencias generales y cómo nos aseguramos de que intentamos tener un impacto mínimo en las personas”, añadió.



Desde que Maduro asumiera la presidencia en el año 2013 y tras la muerte de su predecesor, Hugo Chávez, Venezuela ha sufrido una agudización del deterioro en materia de economía, salud, educación y servicios básicos.



Mientras, las medidas aplicadas desde Estados Unidos iniciaron a alrededor del año 2017, cuando se produjeron en Venezuela notables hechos políticos que provocaron grandes cambios, como las protestas de calle que dejaron más de 100 fallecidos, o la creación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).



En este sentido, Story afirmó que problemas como la escasez se deben a la corrupción de los funcionarios. “Estas eran personas que no estaban enfocadas en hacer lo correcto para sus ciudadanos, sino que estaban enfocadas en el autoenriquecimiento”, puntualizó el portavoz, quien también estuvo de visita este fin de semana en Cúcuta junto al secretario de Estado, Mike Pompeo.