(VIDEO) Lenín Moreno: Assange intentó usar la embajada en Londres como "centro de espionaje"

15-04-19.-El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, indicó que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, intentó usar la embajada ecuatoriana en Londres "como centro de espionaje" y lamentó que éste "violara constantemente las condiciones" de su asilo político, en una entrevista con The Guardian divulgada este lunes (15.04.2019).El activista, cuyo portal reveló en 2010 miles de documentos confidenciales del Gobierno de Estados Unidos, fue detenido el pasado jueves después de que Ecuador le retirase el asilo que le había concedido en 2012. La Policía británica arrestó por la fuerza a Assange, de 47 años, por una petición de entrega estadounidense, y por violar las condiciones de libertad condicional impuestas por la Justicia británica en 2012, en relación con una solicitud de extradición a Suecia.Decisión no fue "arbitraria", sino "basada en la legislación internacional"Moreno, que ha recibido críticas en su país por haber puesto fin al asilo del australiano, concedido por el anterior Gobierno de Rafael Correa, defendió su decisión al resaltar que ésta no fue "arbitraria", sino "basada en la legislación internacional".The Guardian recuerda que WikiLeaks fue vinculado a una web anónima que divulgó que el hermano de Moreno había creado una compañía "Offshore" (en un paraíso fiscal), además de publicar fotografías privadas del presidente ecuatoriano y su familia.Moreno, que ha negado haber actuado en represalia, consideró que el australiano empleó la legación ecuatoriana en el Reino Unido para interferir en las democracias de otros países. "Cualquier intento por desestabilizar es un acto reprobable para Ecuador, porque somos una nación soberana y respetuosa con las políticas de cada país", dijo.En este sentido, el presidente lamentó que "desde nuestro territorio, y con el permiso de autoridades del anterior Gobierno, se hayan proporcionado instalaciones desde la embajada ecuatoriana en Londres para interferir en los procesos de otros estados": "No podemos permitir que nuestra casa, la casa que abrió sus puertas, se convierta en un centro de espionaje", añadió el mandatario, al tiempo que recordó que "esta actividad viola las condiciones de asilo"."Desarrolló una campaña agresiva contra Ecuador"En la misma entrevista, Moreno criticó el trato proporcionado por Assange hacia el personal diplomático de la legación en Londres, a los que "maltrató", y consideró que durante su asilo, el australiano "desarrolló una campaña agresiva contra Ecuador y comenzó a realizar amenazas legales incluso contra los que intentaban ayudarle".También reveló que el activista mantenía un "comportamiento higiénico inadecuado", que interfería en el ambiente de la embajada y concluyó que "dadas las constantes violaciones de protocolo y amenazas, el asilo político se volvió insostenible". El Reino Unido proporcionó, según él, "garantías por escrito" a Ecuador de que los derechos fundamentales de Assange se respetarían y de que no se le extraditaría a ningún país donde se fuera a enfrentar a la pena de muerte.Por otro lado el diario español El País publicó en el día ayer domingo unas imágenes de fundador de WikiLeaks quien solía pasar su tiempo libre dentro de la embajada de Ecuador en Londres, conversando con amigos y jugando con una patineta.Las grabaciones muestran al periodista australiano en calzoncillos y en medio de reuniones con diferentes colaboradores. Sin embargo, según el periódico, estas visitas a veces “ponían en apuros al equipo de seguridad”.Una de las imágenes obtenidas por El País muestra un momento de tensión entre Assange y un guardia de seguridad que pedía a los visitantes que se fueran.Todo acabó en calma luego que el embajador ecuatoriano se aparece de madrugada en la habitación e intenta mediar entre las partes. Al final, los invitados terminan marchándose.El fundador de WikiLeaks se encuentra detenido en una cárcel esperado una audiencia para determinar su futuro. Estados Unidos pidió su extradición para que enfrentara un cargo de conspiración.