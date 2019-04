FMI admite que no tiene mayoría para reconocer a Guaidó

14 de abril de 2019.- La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reconocido que no hay una mayoría para reconocer al golpista Juan Guaidó como presidente de Venezuela.



Tras una reunión mantenida el sábado con los integrantes del organismo, Christine Lagarde ha concluido que no hay consenso entre la mayoría de sus miembros sobre la legitimidad del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional (AN) —declarada en desacato en 2016—.



“Solo podemos dejarnos guiar por los miembros, no es una cuestión de que nosotros decidamos. Tiene que ser una amplia mayoría de nuestros miembros la que reconozca diplomáticamente a las autoridades que contemplan como legítimas, y en cuanto eso pase, nosotros actuaremos", anunció Lagarde en una rueda de prensa en Washington, la capital de EE.UU.



Sus comentarios se produjeron la misma jornada en la que el secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, indicó que se había puesto en contacto con los altos responsables del FMI para tratar con ellos el reconocimiento de Guaidó como presidente “encargado” de Venezuela.



El FMI, presionado por EE.UU., suspendió el pasado jueves el acceso del Gobierno de Venezuela a 400 millones de dólares de los derechos especiales de giro (DEG), bajo el pretexto de la situación política que acucia al país sudamericano.



Venezuela está viviendo desde el 23 de enero jornadas de gran turbulencia debido a la autoproclamación de Guaidó como presidente interino, con el apoyo de EE.UU., pese a que Nicolás Maduro, elegido legalmente en las urnas, comenzó su segundo mandato el pasado 10 de enero.



Desde entonces, existen posturas encontradas en el mundo; algunos países occidentales y latinoamericanos, liderados por Washington, han reconocido al golpista Guaidó, mientras que otros, como Bolivia, Cuba, México, Rusia, Irán, China, Turquía y Siria, han confirmado a Maduro como legítimo mandatario de Venezuela. Moscú y Pekín han llegado a bloquear, en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), un proyecto de declaración pro-Guaidó de Washington.



La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alertado que las medidas restrictivas contra Caracas, ordenadas desde EE.UU., han afectado, sobre todo, a la situación económica, política y social del pueblo venezolano.

