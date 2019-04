México ratifica en EEUU su inalterable posición sobre Venezuela

El subsecretario de Hacienda de México, Arturo Herrera

14 de abril de 2019.- La posición de México acerca de la situación en Venezuela sigue inalterable, dijo en Washington el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, según reporta hoy La Jornada en su versión digital.



En un despacho fechado en Washington la versión Online de La Jornada aclara que México participó como 'espectador' en una reunión presidida esta semana por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, sobre un plan para Venezuela, y allí reiteró que su postura de 'no intervención' sigue sin cambio.



'La posición de México es muy clara y es una posición de no intervención (...) es un principio que está en la Constitución, ni siquiera está sujeto a interpretación', dijo este sábado el funcionario que participó en la reunión con varios ministros de Finanzas, ya que el titular de la cartera -que también estaba en Washington- tenía otra cita.



Herrera explicó en una rueda de prensa que su país asiste a todas las reuniones en las que hay un 'tema latinoamericano' y por eso estuvo presente en la convocada por Mnuchin, pero solamente como observador.



Insistió en que 'la posición de México y de Uruguay es muy clara, es una posición en la que pensamos que la salida debe ser negociada', precisó Herrera, quien señaló que su país no está poniendo 'propuestas sobre la mesa'.