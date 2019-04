(VIDEO) Presidente colombiano, tras las arremetidas de Trump: "A Colombia nadie le tiene que dictar lo que debe hacer"

12 abril 2019 - El presidente de Colombia, Iván Duque, ha pronunciado un discurso este jueves desde Barranquilla en el que defendió sus políticas de gobierno ante los ataques recientes del mandatario estadounidense, Donald Trump."A Colombia nadie le tiene que dictar lo que debe hacer, porque Colombia es un país que sabe cooperar internacionalmente, porque Colombia es un país que sabe construir alianzas", declaró el líder colombiano el día después de que Trump acusara al país, junto con Honduras, Guatemala y El Salvador, de enviar a sus criminales a EE.UU."Este es un país que nunca ha tenido una política exterior servil; todo lo contrario, ha tenido siempre una política exterior digna, respetable, y así la seguiremos manteniendo", aseveró Duque, y añadió que su nación "no se amaina ante ninguna adversidad".Las arremetidas del inquilino de la Casa Blanca contra Bogotá, no obstante, se producen desde hace varios días: previamente había señalado a Duque por no haber "hecho nada" para detener el flujo de drogas a EE.UU. desde su país."Colombia, más que por cualquier razón distinta, quiere derrotar al narcotráfico, porque es la forma de construir una paz sostenible en nuestro país", aseguró por su parte el mandatario colombiano ante un grupo de estudiantes en la ciudad costera.