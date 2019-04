Autoridades de Ecuador detuvieron a un amigo de Julian Assange en Quito

Quito, abril 12 - Una persona cercana al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue detenida en Ecuador cuando intentaba dejar el país, dijo a Sputnik el abogado del ciberactivista australiano detenido en Londres después de que el Gobierno sudamericano le quitó el asilo otorgado en 2012.



"Es un amigo, no es un asesor, los abogados no saben por qué motivo está arrestado, pero desmiento que sea un asesor (como informaron medios) y tenga ese tipo de facultades", dijo Carlos Poveda a Sputnik, quien agregó que la persona detenida habla inglés.



​El Gobierno ecuatoriano revocó el 11 de abril el asilo y la nacionalidad a Assange, quien se refugió en la embajada del país sudamericano en Londres en 2012 para evitar la extradición a Suecia, cuyas autoridades lo investigaban por supuestos delitos sexuales.



​En tanto, la ministra del Interior, María Paula Romo, dijo a medios locales que la persona detenida, quien reside en Ecuador, pretendía viajar a Japón y que se tomó la decisión como una medida preventiva.



"Una persona muy cercana a su organización WikiLeaks (de Assange) vive aquí, tenemos varias evidencias de su relación con Ricardo Patiño quien era el canciller cuando se otorgó el asilo y ha sido detenido esta tarde mientras intentaba viajar a Japón. Ha sido detenido simplemente con fines de investigación para poder verificar esa información", dijo la ministra a la radio Sonorama.



La funcionaria dijo que tienen información verificada sobre viajes al exterior de este hombre detenido y de sus conexiones.



Por otra parte, Carlos Poveda aseguró que las autoridades de Ecuador no permitían que el amigo de Assange accediera a abogados tras ser detenido.



"De lo que sé, no lo dejan" acceder a abogados, dijo Carlos Poveda a Sputnik.



Assange fue detenido por la policía británica dentro de la embajada ecuatoriana y hallado culpable por un juez de evadir la Justicia sin "razones justificadas" en relación al cargo de violar las condiciones de su libertad cautelar en 2012.



El australiano también fue arrestado debido a un pedido de extradición de EEUU, que lo acusa de conspiración para filtrar documentos clasificados en 2010.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 268 veces.