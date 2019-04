Astrónomos: La primera imagen real de un agujero negro confirma la teoría de la relatividad de Einstein

Agujero Negro galaxia M87

Toronto, abril 11 - La fotografía del agujero negro M87* supone por sí misma un hito para la ciencia, ya que el equipo que la obtuvo logró mostrar por primera vez en la historia cuál es la apariencia de estos fenómenos astronómicos. Pero por si eso fuera poco, la imagen sirve además para confirmar la vigencia de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Así lo estimó el astrónomo Avery Broderick, profesor de la Universidad de Waterloo (Canadá) y miembro del equipo responsable de esta hazaña científica.



"Ahora hemos visto lo que no se puede ver", dijo el astrónomo sobre la imagen del M87* divulgada este 10 de abril por la red de observatorios conocida como el Telescopio del Horizonte de Sucesos (EHT por sus siglas en inglés). "Los agujeros negros se han hecho reales, ya no son solo garabatos en las pizarras de los teóricos, sino que realmente están ahí afuera en la noche".



En declaraciones a la cadena CBC Broderick se mostró "muy entusiasmado con el futuro porque esto marca el comienzo de una nueva era en la astronomía, en la investigación de la gravedad". A su juicio, "realmente estamos hoy en el umbral".



En la imagen el agujero negro se ve como un anillo anaranjado alrededor de una silueta redonda y oscura, en la cual los astrónomos reconocieron el agujero negro supermasivo de la galaxia M87, situada a más de 50 millones de años luz de la Tierra. El agujero no está en el centro exacto de la galaxia, sino que está desplazado aproximadamente 22 años luz hacia un lado, algo que facilitó su reconocimiento en este caso particular.



"Podemos poner a prueba la relatividad general en esta región, a la que nunca se había accedido antes", valoró Broderick. El científico afirma que haber fotografiado un agujero negro ha dado al mundo científico la sensación de ser "extremadamente poderoso", pero también se pregunta: "¿Ha pasado la prueba, de momento, la teoría de Einstein?". Para el investigador canadiense "la respuesta es sí".