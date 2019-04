Colombia podría vivir un Paro Legislativo debido a maniobras gubernamentales

Congreso de Colombia

Bogotá, abril 11 - Congresistas de bancadas alternativas en Colombia advirtieron este miércoles de un posible paro legislativo en respuesta a maniobras dilatorias de la presidencia del Senado en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Legisladores de los partidos Cambio Radical, Liberal, de la Unidad Nacional y de la oposición se retiraron ayer del recinto legislativo, luego que la mesa directiva del Senado no incluyera como punto del Orden del Día el debate y votación de la objeción presidencial a la ley estatutaria de la JEP.



Al marcharse quedó sin quórum la plenaria legislativa, a la que el presidente del Senado y representante del partido gobernante Centro Democrático, Ernesto Macías, había convocado con otros puntos ajenos a la JEP.



El senador Roy Barreras, del partido de la Unidad Nacional, denunció las tácticas dilatorias de Macías en relación con el importante tema y declaró que 'nada se aprobará en este Congreso hasta que cumpla con el deber legal de anunciar las objeciones, que las anuncie y que se voten'.



Por su parte el congresista del Polo Democrático Iván Cepeda recordó que la JEP fue parte de las iniciativas discutidas a través del fast track, por lo que no debe aplazarse la votación de la objeción del Gobierno Nacional a su ley estatutaria.



'Esa ley se hizo bajo el régimen del procedimiento especial para la paz y por lo tanto tiene prioridad en el orden del día', remarcó Cepeda.



Coincidió el senador de Cambio Radical Carlos Abraham Jiménez, quien acotó que 'por reglamento, las objeciones están por encima de cualquier proyecto de ley y una vez que son anunciadas, obligatoriamente deben ser votadas en la siguiente sesión'.



El pasado lunes, con una contundente votación de 110 votos a favor y 44 en contra, la Cámara de Representantes de Colombia rechazó la objeción del presidente Iván Duque a la estatutaria de la JEP, lo que constituyó una gran victoria para los defensores del Acuerdo de Paz.



El secretario general de la ONU, António Guterres, y diferentes instancias de Naciones Unidas y de la comunidad internacional han pedido celeridad al gobierno de Colombia en la promulgación de la ley estatutaria de la JEP, por su significado en la reconciliación del país a partir de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.