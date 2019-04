Israel termina el recuento de votos y detecta irregularidades en los resultados

Tel Avivi, abril 11 - El Comité Central Electoral israelí anunció este jueves que ha terminado el recuento de los votos de las elecciones legislativas del martes 9 de abril, que se había demorado por las papeletas de soldados, diplomáticos, presos y otros, pero que está haciendo revisiones, ya que existen irregularidades.



En los datos publicados en la web oficial del comité no coincide la suma de votos obtenidos por cada partido (4.291.707) con el total de votos válidos emitidos de 4.231.424, con una diferencia de 60.283 papeletas.



El comité ha informado de que investiga la disparidad, mientras que la formación Nueva Derecha del ministro de Educación, Naftalí Benet, y la titular de Justicia, Ayelet Shaked, que podría quedarse fuera de la Cámara por décimas o entrar con cuatro escaños, pide un recuento.



El recuento de los sobres de los votos de los soldados, diplomáticos, emisarios de la Agencia Judía, marineros, mujeres en refugios para maltratadas, presos y enfermos en hospitales ha terminado, informó el comité.



Y añadió que “como se ha hecho durante toda la campaña electoral, el proceso de verificación y control de datos introducidos en el sistema empezó antes de que los resultados fueran publicados”, sin especificar el motivo de las irregularidades.



“En vista de los resultados tan próximos y la importancia de cada voto que puede provocar fluctuaciones en la distribución de los mandatos, y para preservar la pureza de los comicios, el Comité Electoral anuncia que la inspección continúa”, se limitó a decir el comité.



De acuerdo a la ley electoral, los resultados oficiales deben publicarse en los ocho días siguientes a la votación y estos pueden ser apelados ante el Tribunal de Distrito que actúa como Tribunal Administrativo hasta el 1 de mayo.



Los resultados se han retrasado casi dos días por el recuento de los “dobles sobres”, unas 265.000 papeletas que representan el 6% de los votos emitidos, y que han causado alguna sorpresa de última hora.



Según los últimos datos publicados por Ynet, tanto el Likud del primer ministro, Benjamin Netanyahu, como la formación Azul y Blanco, de Beni Gantz, habrían obtenido 35 escaños y Nueva Derecha no entraría.



Pero, minutos antes de anunciarse el final del recuento, el partido de Benet sí que obtenía 4 escaños y se reducían los asientos de los dos grandes partidos a 34.



No se espera que los posibles cambios modifiquen el hecho de que Netanyahu sea quien mejor posición tiene para formar gobierno, aunque sí podría alterar las negociaciones para formar coalición y cambiar el peso negociador de los pequeños partidos necesarios para conformarla.

