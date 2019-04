Colombia: Claudia López es la candidata oficial de la Alianza Verde para alcaldía de Bogotá

Claudia López candidata por el partido verde a la alcaldía de Bogotá Credito: Agencias

La exsenadora venció a su compañero de partido con un 39 por ciento en una encuesta abierta realizada por el Centro Nacional de Consultoría. Se perfila como una de las contrincantes más fuertes en esta carrera por la Alcaldía de Bogotá.



En el Holiday Inn en el norte de Bogotá Claudia López y Antonio Navarro se reunieron para anunciar el ganador de la consulta interna para ser el candidato oficial a la Alcaldía de Bogotá por la Alianza Verde. Se trató de una medición universal hecha por el Centro Nacional de Consultoría, realizada entre el 30 de marzo y el 6 de abril, en la que participaron 2.701 personas. La exsenadora fue la vencedora de este pulso al sacar un 39 por ciento de la intención de voto, frente al 25 por ciento que obtuvo Navarro.



"Es una victoria que trasciende nuestro partido. Esta fue una encuesta universal. No fue una encuesta de los verdes... Pero por primera vez, el Verde y una mujer gobernará Bogotá", dijo Claudia López al salir victoriosa, además agradeció el apoyo que le dieron a su precandidatura a Sergio Fajardo y al exministro Rafael Pardo.



Esta es la segunda ocasión en la que Claudia derrota a Navarro por una candidatura, ya que en 2017 le ganó la encuesta que definió el candidato presidencial de la Alianza Verde.



"Desde mañana, el equipo de Antonio Navarro y el mío serán uno solo. Comenzaremos a construir la mayor coalición ciudadana que haya visto Bogotá en su historia. Es nuestro propósito en el Verde converger con otros sectores alternativos que también quieren sacar adelante a Bogotá", aseguró López, quien cree que por esta vía se puede tener una candidatura única que logre ganar la alcaldía, esto sin montarse al bus de una consulta interpartidista, porque "están decidiendo".



Navarro aseguró que ahora su primer plan es apoyar a Claudia para que gane la alcaldía. Después de esto en el lugar se escuchó una ovación de personas que gritaban "Navarro, Navarro". En la reunión estuvieron personas como Celio Nieves, candidato del Polo, algunos de Activista y Antanas Mockus.

Hace unos días López le dijo a SEMANA que había decidido lanzarse a la alcaldía porque era "una bogotana más frustrada con el mal rumbo de la ciudad, que no se compadece de la calidad de gente maravillosa que vive en Bogotá".



Una de las razones por las que pudo haber triunfado en esta medición es que contaba con el apoyo de figuras influyentes en Bogotá. El día que anunció su candidatura estuvieron miembros de varios partidos como María José Pizarro de la lista de Decentes; Martha Peralta, la líder del partido Mais, y figuras del Verde destacadas como Juanita Goebertus. Después recibió el apoyo de Rafael Pardo y más tarde de Sergio Fajardo. También ha agrupado a un gran número de voluntarios que la acompañaron en las calles para compartir sus propuestas.



López ya se ha medido en las urnas como senadora y después, aunque indirectamente, lideró la Consulta Anticorrupción que consiguió más de 11,6 millones de votos. Además, fue la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo en la pasada carrera por llegar a la Casa de Nariño y casi logran pasar a la segunda vuelta, un poco más de 250.000 votos le faltaron al exalcalde de Medellín para haber superado a Gustavo Petro.



Las encuestas han sido un escenario favorable para López. Según la última del Centro Nacional de Consultoría, ella lidera la intención de voto en Bogotá con un 22 por ciento, Antonio Navarro le seguía con un 17 por ciento. Eso demuestra que como candidata será una de las más fuertes contrincantes de la contienda. Además, según el Laboratorio de la Democracia del Centro Nacional de Consultoría, Bogotá en comparación con el resto del país es más progresista en temas como la eutanasia, el aborto, el divorcio, la homosexualidad y la marihuana. Eso deja a López como una de las abanderadas para representar lo que muchos capitalinos quieren. Ahora bien, ese es también su talón de Aquiles. En la capital de todas formas hay una buena representación de derecha y candidatos como Ángela Garzón y Miguel Uribe tienen esos votos casi asegurados.



López espera ahora que se logre una gran coalición de centro izquierda en la que puedan participar candidatos como el elegido de la Colombia Humana; Celio Nieves, del Polo; Hollman Morris, de Mais y Jorge Rojas de la UP. Para que sea un solo candidato el que se enfrente con la derecha. "Hemos aprendido de los errores del pasado y pienso que esa es una buena forma para lograr la victoria", dijo López.



De ganar ese round, López más tarde se enfrentarían con candidatos como Ángela Garzón, del Centro Democrático, con Miguel Uribe del movimiento ciudadano Avancemos y María Andrea Nieto, si consigue todas las firmas, del movimiento Voy por ti Bogotá.



Entre las propuestas de Claudia está "hacer un metro completo". Para ella el metro debería ir desde la Primero de Mayo hasta Suba y Engativá. Ha asegurado que si Peñalosa deja adjudicada la obra la haría, pero durante su gobierno haría otro contrato para terminar esa línea. Ha dicho además que no cree que Peñalosa alcance a dejar adjudicada la troncal de TransMilenio por la Séptima y que precisamente con ese dinero (2,4 billones de pesos) es que lograría hacer un metro de mayor alcance.



En materia de seguridad ha dicho que su prioridad es reducir el hurto. Trabajará de la mano con la Policía y aumentará el pie de fuerza. "Nos enfocaremos en capturar atracadores, violadores y traficantes de ollas. El trabajo de la Policía no es andar persiguiendo trabajadores informales, ni al que compra empanadas o al que recita poemas". También dijo que duplicaría el número de fiscales para darle celeridad a los procesos de judialización.



Una de las problemáticas que ha aquejado a la ciudadanía es la contaminación. En ese sentido dice que le apostará a las tecnologías limpias, a la reducción del diésel, evitar las talas de árboles, continuar con la descontaminación del río Bogotá, aumentar el reciclaje y el cuidado de los humedales y los cerros. En cuanto a educación López propone crear un nuevo modelo profesional de tres años, como se hace en varios países de Europa. También promete hacer un esfuerzo para transformar la cultura ciudadana y darles un lugar especial a las mujeres.