Mike Pence al embajador Samuel Moncada: "Usted no debería estar aquí en la ONU"

Mike Pence Credito: Web

10-04-19.- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, manifestó a Samuel Moncada, representante de Nicolás Maduro en la Organización de las Naciones Unidas, que no debería estar presente en el Consejo de Seguridad en el que se discute la situación de Venezuela, según reseñaron diversas agencias internacionales.



“Con todo mi respeto: usted no debería estar aquí. Usted debería volver a Caracas y decirle a Nicolás Maduro que se le ha acabado su tiempo”, le indicó Pence.



Aseguró que ha llegado el momento de que Naciones Unidas reconozca Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y “que su representante se siente aquí”.



Pence, señaló que la lucha en Venezuela es entre la dictadura y la democracia y anunció que la administración de Donald Trump entregará otros 60 millones de dólares en ayuda humanitaria para Venezuela.



“Nicolás Maduro es un dictador que no tiene poder legítimo y tiene que marcharse”, expresó.



Destacó que niños en hospitales venezolanos mueren por falta de asistencia médica básica: “El régimen de Maduro, en medio de todo este sufrimiento, recurre a la violencia. Este año ha arrestado a 1000 manifestantes y asesinado a 40”, acotó al tiempo que denunció que “los servicios cubanos están entrenando a la policía venezolana”.



En ese sentido, criticó que “hace dos meses el dictador de Caracas bailaba mientras se disparaba a los venezolanos que necesitaban alimentos”.



“Durante años Venezuela ha sufrido bajo la opresión, reduciendo la economía a la mitad. 9 de cada 10 personas ahora viven en la pobreza. Venezolanos han perdido más de 10 kilos por la falta de alimentos”, dijo durante su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU.



Sin embargo, apuntó que a pesar de todo el sufrimiento, el pueblo venezolano “se levanta contra la opresión y hoy nuevamente saldrán a las calles. Y en palabras de Bolívar ‘un pueblo que quiere la libertad, la logrará'”.



Asimismo, pidió a las Naciones Unidas que esté a la altura de su propósito, que rechace el liderazgo fallido de Maduro, y que se una a los países del hemisferio a ayudar a los venezolanos.