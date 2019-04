OEA reconoce a representante de Guaidó "hasta que haya nuevas elecciones" en Venezuela

09-04-19.-El consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aceptó el martes al enviado del líder opositor venezolano Juan Guaidó como representante permanente "hasta que haya nuevas elecciones" en Venezuela, reseñaron agencias internacionalesTras un encendido debate y ante la oposición tajante de la delegada del presidente venezolano, Nicolás Maduro, Gustavo Tarre fue aceptado como "representante permanente designado de la Asamblea Nacional de Venezuela ante la OEA" en una resolución aprobada por 18 votos a favor, nueve en contra, seis abstenciones y una ausencia.La representante de Venezuela ante el organismo, Asbina Ixchel Marin Sevilla, se opuso a la convocatoria de la sesión al considerar que infringe las normativas internas de la OEA.“Si se permite esta manipulación, se elimina la soberanía nacional, la soberanía popular y viviremos en el mundo ya no del derecho internacional sino de la ley del más fuerte o de los más numerosos”, afirmó Marin Sevilla, quien se encuentra sentada en el escaño destinado a Venezuela.Por otro lado, el embajador de Uruguay, Hugo Cayrús repudió la resolución del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de aprobar una resolución que acredita como representante permanente de Venezuela a Gustavo Tarre, designado por el líder opositor Juan Guaidó.Para Cayrús, dicha resolución aumentaría la “polarización y división en Venezuela”“Mi país no puede sino estar en contra de una acción de esta naturaleza “, agregó al tiempo en que reiteró que “nos apegamos a la necesidad de respetar las normas jurídicas a las que están sujetas todos los estados”, destacó.Uruguay no va a acompañar la resolución y adelantamos que en caso de adoptarse la resolución Uruguay va a solicitar incluir en la misma una nota al pie de página aclarando estar en contra”., expresó.