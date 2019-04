Aerolínea Mahan Air de Irán fue sancionada por EEUU en 2011 por transportar equipo militar y personal a zonas de guerra

Credito: Reuters

09-04-19.-Reza Jafarzadeh, portavoz de la Organización de Aviación Civil de Irán, dijo citado por la agencia de noticias Mehr que la aeronave de la aerolínea iraní llevaba a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para hablar sobre el tema.



La nave iraní, que tardó 16 horas para cubrir la ruta, pudo ser vista cerca del mediodía del lunes estacionada en el aeropuerto Maiquetía de Caracas, dijeron testigos a Reuters.



“Llegó una delegación, no es que haya un vuelo comercial. Eso se puede hablar, eso está presente en las conversaciones con Irán desde hace mucho tiempo. Vino una delegación de Irán en un vuelo comercial de una línea iraní”, dijo a periodistas el canciller venezolano, Jorge Arreaza.



El gobierno de Estados Unidos dijo que el establecimiento de una ruta Teherán-Caracas sería puramente un gesto político.



“Desde nuestro punto de vista, claramente no hay razones comerciales para el establecimiento de este vuelo en este momento”, dijo un funcionario de la Casa Blanca al hablar bajo condición de anonimato. “Es un gesto políticamente motivado que no es útil para el pueblo venezolano”.



Mahan Air, establecida en 1992 como la primera aerolínea privada de Irán, tiene la flota de aviones más grande del país.



Francia y Alemania prohibieron los vuelos de la aerolínea a principios de este año, acusándola de transportar equipo militar y personal a Siria y otras zonas de guerra.



El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la compañía en 2011, diciendo que brindó apoyo financiero y de otro tipo a las Guardias Revolucionarias iraníes.



Irán ha expresado su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien encara una fuerte presión de Estados Unidos para renunciar. Rusia, China y Turquía también han respaldado a Maduro.



Washington ha reconocido al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. La mayoría de los países latinoamericanos también lo han hecho y, aunque con más cautela, otras naciones europeas han seguido esta línea.



Reporte de Bozorgmehr Sharafedin. Con reporte adicional de Carlos García Rawlins en Caracas y Roberta Rampton en Washington. Escrito por Vivian Sequera. Editado por Pablo Garibian y Marion Giraldo