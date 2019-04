Colombia: Incautan en Cartagena de Indias productos falsos de aseo que iban a enviar a Venezuela

Credito: Web

08-04-19.-Las autoridades colombianas incautaron 1,5 millones de unidades de productos falsos de aseo en el puerto de Cartagena de Indias, que iban a ser enviados a Venezuela, informó la policía, reseñó la agencia Efe.



En la operación también participó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Fiscalía General, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de España, la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude, la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Agencia de Control de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, detalló la policía colombiana en un comunicado.



Los productos de contrabando incautados no contaban con registros fitosanitarios lo que representaba un alto riesgo para su uso y consumo, debido a que sus componentes eran desconocidos, dice la información.



Como parte de la primera fase de investigación, las autoridades de varios países siguieron la red de contrabando que ingresaba productos falsificados a través de la ruta China-México-Colombia-Venezuela.



En dicha fase identificaron que “ante la falta de operación de los puertos venezolanos”, Colombia se convirtió en un punto estratégico para el descargue de los productos falsificados, gracias a su ubicación geográfica.



Posteriormente, la mercancía falsificada sería llevada hacia territorio venezolano en pequeñas cantidades, especialmente a través de ciudadanos que utilizan rutas ilegales entre los dos países para no despertar sospechas y tratar de evadir el control de las autoridades.



Otra parte de la mercancía falsificada se vendía en Colombia. Además, los productos que no eran vendidos en Venezuela los devolvían a la nación exportadora, en ocasiones también por rutas ilegales muy transitadas por los ciudadanos de ambos países, donde terminaba siendo vendida.