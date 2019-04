EEUU: Trump anuncia salida de la secretaria de Seguridad Nacional

Washington, abril 7 - El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo la salida del cargo de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, lo cual coincide con una nueva arremetida del mandatario contra el sistema de inmigración del país. La secretaria Kirstjen Nielsen dejará su puesto y me gustaría agradecerle por su servicio, escribió el gobernante esta tarde en la red social Twitter, poco después de que, según medios locales, ambos sostuvieron una reunión en la Casa Blanca.



El jefe de Estado dio a conocer que el actual comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan, se convertirá en el titular interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la entidad que tiene entre sus funciones los servicios de ciudadanía e inmigración, así como las acciones contra las entradas ilegales.



De acuerdo con la cadena CBS, el primer medio en reportar este domingo que Nielsen podría dejar el puesto, su inminente salida es parte de una revisión masiva del DHS diseñada y dirigida por Stephen Miller, asesor principal del presidente.



No está claro si Nielsen decidió irse voluntariamente o si fue presionada para que renunciara, añadió la publicación sobre la titular, quien llegó a la cabeza del DHS en diciembre de 2017, y cuya permanencia en el cargo era una interrogante en medio de la frustración de Trump con el incremento de la inmigración ilegal.



La partida de la secretaria ocurre cuando la administración Trump mantiene su afirmación de que existe una situación de emergencia nacional en la frontera sur debido al creciente número de cruces ilegales, y cuando Trump arrecia su arremetida contra las leyes de inmigración.



Ese aumento en la llegada de indocumentados es esgrimido por el presidente no solo para mantener su fuerte defensa de la necesidad de un muro fronterizo, sino para llamar a adoptar legislaciones más estrictas en la materia.



Hace dos días, al visitar una localidad limítrofe con México en el estado de California, el gobernante republicano pidió a quienes buscan llegar a la frontera sur que 'se den la vuelta', con la justificación de que el 'país está lleno' y es imposible aceptar a más inmigrantes.



Ya sea por asilo o lo que sea que quieren, no podemos aceptarlos, así que lo siento, pero den la vuelta, expresó Trump, quien esa misma jornada llamó a los miembros del Capitolio a deshacerse de todo el sistema de asilo del país y a eliminar los jueces de inmigración.



El anuncio sobre Nielsen se da, además, después de que el jefe de Estado dijo que detendría la ayuda a los países del llamado Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), pocos días después de que la secretaria estuvo en la primera de esas naciones y firmó un acuerdo regional.



Asimismo, la noticia se difunde luego de que la pasada semana Trump retiró la nominación de Ronald Vitiello como director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, con el argumento de que quería ir en una dirección más dura.

