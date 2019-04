Madre de Kevin Fret acusó a Ozuna de ser el asesino de su hijo

Ozuna y Kevin Fret Credito: Web

La madre del cantante puertoriqueño Kevin Fret, responsabilizó al famoso cantante Ozuna, así como a su manager Vicente Saavedra de ser los responsables del asesinato de su hijo.



En una reciente entrevista, Hilda Rodríguez, aseguró que tanto Ozuna y Saavedra ordenaron el asesinato de su hijo.



La madre del puertorriqueño Kevin también habló con la defensora de los derechos LGBTQ de su país, Samantha Love, e hizo fuertes declaraciones, "Yo sé que él lo mandó a matar con Vicente y otras personas del bajo mundo".



"Segura estoy que fue él el que mandó a matar a mi hijo con Vicente Saavedra, que de eso no quede ninguna duda. Él lo sabe muy bien, que no sea mentiroso".



Asimismo, se conoció que la señora Hilda entregó a la fiscalía mensajes de texto donde se evidencia que su hijo tuvo relaciones sexuales con el cantante.



"Desde que mataron a mi hijo yo lo tenía en secreto, pero en cualquier momento lo iba a desenmascarar", sentenció.



Además, afirma saber desde cuándo ambos mantenían relaciones sexuales.



Hilda relató cómo fue la supuesta relación íntima entre su hijo y el cantante, "Ellos tuvieron la primera relación íntima en el aeropuerto de Miami, en el hotel donde él lo citó para darle los primeros 50,000 dólares, ahí tuvieron su primera intimidad. Estoy un 98 por ciento segura que fue la única relación como tal que ellos estuvieron íntimamente. Si no se me olvida lo que [Ozuna le] dijo mi nene, 'yo me tengo que comer algo porque para darte estos 50,000 como quien dice no me puedo ir sin nada'. Que le quede claro que todo lo que él hacía, venía y me lo decía a mí. Lo siento muchísimo por su esposa cuando le lleguen estas noticias porque no tiene la culpa de tener un hombre de ese tipo".



"Mira, por favor, no me tires al medio, estoy en plena carrera", aseguró que dijo Ozuna y su hijo le respondió, "No, jamás haría eso, pero yo tengo el sueño de ser cantante, a ver si tú me ayudas a cantar".



Cabe mencionar que hasta el momento no ha habido respuesta por parte de la policía ni de las partes involucradas que validen la información proporcionada por la madre.