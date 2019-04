Ecuador niega que vaya a expulsar a Assange de su embajada

Julian Assange Credito: Web

06-04-19.-El ministro de Asuntos Exteriores británico aseguró el viernes que Julian Assange es un “hombre libre” y que puede abandonar la embajada ecuatoriana en Londres cuando lo desee, reseñó la agencia AP.



El jueves, varios tuits de WikiLeaks reportaron que, según fuentes, Assange podría ser expulsado en cuestión de “horas o días”, explicó un alto cargo ecuatoriano.



La cancillería ecuatoriana emitió un comunicado diciendo que no comentaría lo que llamó “rumores, teorías o conjeturas no tienen ningún respaldo documental”.



El ministro británico de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, dijo que Assange “puede salir de esa embajada cuando quiera, así que queremos que la situación se resuelva lo antes posible”.



Assange no ha salido de la embajada desde agosto de 2012.



Un pequeño grupo de manifestantes y simpatizantes del fundador de WikiLeaks se congregaron el jueves en el exterior de la legación diplomática en la capital británica, donde Assange lleva recluido desde agosto de 2012.



Assange ha dicho que teme ser extraditado a Estados Unidos luego de que WikiLeaks publicó miles de cables militares y diplomáticos clasificados.



Antes, WikiLeaks tuiteó: “EXCLUSIVA: una Fuente de alto nivel dentro del estado ecuatoriano dijo a @WikiLeaks que Julian Assange será expulsado en ‘horas o días’ utilizando el escándalo de los #INAPapers como pretexto, y que ya hay un acuerdo con Gran Bretaña para su detención”.



En otro mensaje en la red social, agregó que había recibió una segunda confirmación por parte de otra fuente de alto rango.



Más tarde, un alto funcionario señaló que, aunque el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, estaba molesto por el aparente hackeo de sus comunicaciones personales, negó la denuncia de WikiLeaks y afirmó que no se decidió expulsar a Assange de la embajada. La fuente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir el asunto.



El martes, Moreno culpó a WikiLeaks de las recientes acusaciones de corrupción en el extranjero aparecidas en medios locales y de la publicación de fotos familiares en redes sociales.



El mandatario acusó a WikiLeaks de interceptar llamados telefónicos y conversaciones privadas además de “fotos de mi cuarto, de lo que como, y de cómo bailan mi esposa, mis hijas y mis amigos”.



Moreno no aportó pruebas pero su discurso reflejó la tensión existente entre Assange y sus anfitriones en Londres.



Por su parte, WikiLeaks calificó las acusaciones del mandatario de “completamente falsas” en un comunicado, y dijo que reportó las supuestas denuncias de corrupción contra Moreno solo después de una investigación en el parlamento.



El equipo de defensa de Assange sugirió en Twitter que Moreno estaba intentando utilizar el escándalo para presionar al fundador de WikiLeaks.