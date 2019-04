Suiza representará los “intereses” de EEUU en Venezuela

Credito: AFP

05-04-19.-Suiza indicó el viernes que aceptaba representar los “intereses” de Estados Unidos en Venezuela, después de que Washington retirara su personal diplomático del país, y añadió que Caracas tiene ahora que validar el acuerdo, reseñó la agencia AFP.



El jefe de la diplomacia helvética, Ignazio Cassis, y el embajador estadounidense en Suiza, Edward T. McMullen, firmaron el viernes en Berna un acuerdo que prevé que Suiza “represente los intereses de Estados Unidos en Venezuela”, anunció el ministerio suizo de Relaciones Exteriores, en un comunicado.



Esta “representación de intereses concierne principalmente a los servicios consulares en Venezuela”, agregó, señalando asimismo que la aplicación de este acuerdo “todavía depende de la aprobación de Venezuela”.



“Venezuela examinará ahora con detalle la aceptación del mandato de Suiza. Si Venezuela acepta, se aplicará el mandato”, explicó Berna.



Durante su visita a Washington a principios de febrero, Cassis abordó esta medida en sus encuentros con su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, y con el consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton.



“A mediados de marzo de 2019, el gobierno estadounidense pidió oficialmente a Suiza asumir este mandato”, detalló el ministerio suizo de Relaciones Exteriores.



“Este mandato ofrece a Suiza la ocasión de contribuir a la desescalada de las tensiones entre los dos países y tener un rol constructivo para la estabilidad regional”, señaló.



El 23 de enero, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, rompió las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que acababa de reconocer al opositor Juan Guaidó como presidente interino del país, y ordenó la retirada de todos sus diplomáticos. Washington sin embargo, contestando la legitimidad de Maduro, se negó a obedecer.



El 24 de enero, no obstante, el departamento de Estado retiró a todo el personal estadounidense que no era esencial y las familias de los diplomáticos, y aconsejó a todos sus ciudadanos en Venezuela que abandonaran el país.



El 12 de marzo, Pompeo anunció que Estados Unidos iba a retirar todo el personal diplomático todavía presente en su embajada en Caracas debido al empeoramiento de la crisis en Venezuela.



No es la primera vez que Suiza representa los intereses diplomáticos de otro país. Actualmente representa a Estados Unidos en Irán, a Rusia en Georgia, a Georgia en Rusia, a Irán en Arabia Saudita, a Arabia Saudita en Irán y a Irán en Egipto. Hasta 2015, Suiza estuvo representando también a Estados Unidos en Cuba.